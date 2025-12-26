Especialistas elencam o melhor e o pior do Brasil no UFC em 2025

Apesar da derrota quase acidental do agora ex-campeão Alexandre Pantoja, o Brasil está em excelente fase no UFC. Porém, o ano de 2025 começou bastante complicado para o MMA brasileiro, que chegou a ter dez derrotas consecutivas em lutas principais do Ultimate. A maré virou e o país segue mostrando sua força, tendo a oportunidade, inclusive, de ter quatro campeões simultâneos já em janeiro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Após Johnny Walker quebrar a ''zica'' em lutas principais, o Brasil deslanchou - Alex Poatan retomou seu cinturão, Charles Oliveira virou a chave com vitória dominante e Mackenzie Dern se tornou a quarta mulher brasileira a vencer um cinturão do UFC.

Para passar a limpo o curioso ano do Brasil no UFC, o LANCE! conversou com especialistas, que elencaram o pior e o melhor do MMA brasileiro no Ultimate.

continua após a publicidade

Poatan protagonizou um dos grandes momentos de 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

Guilherme Cruz, repórter do site norte-americano MMA Fighting

O MELHOR - Apesar de um início de dificuldade, o Brasil voltou às boas fases com o retorno de Alex Poatan ao topo da sua categoria. No entanto, a vitória de Charles do Bronx no UFC Rio foi emblemática e crucial em diversos aspectos. Primeiro, por recolocar o atleta mais carismático do país de volta à rota pelo cinturão. Mais ainda, por mostrar a força do Brasil em termos de mercado. Apesar da moeda fraca diante do dólar, ficou claro para a empresa que vale a pena sediar eventos por aqui. O público esgotou ingressos em horas, o que não acontecia há uma década, e recolocou o Brasil como destino certo para o UFC.

O PIOR - Não vejo uma derrota sofrida no octógono como pior momento para o Brasil no UFC, mas a transformação cada vez maior do esporte em atração de nicho no país. Desde o fim da parceria com a Globo, o MMA mostrou dificuldade de estourar a bolha de forma constante. A exposição minguada em dois anos na Band fez com que o UFC dependesse apenas do brilho individual de estrelas, e nada mudou com o voo solo do UFC Fight Pass em 2025. Charles e Poatan conquistaram marcas expressivas nas redes sociais, atingindo níveis de popularidade virtual jamais vistos, mas o UFC segue tropeçando nesse sentido.

continua após a publicidade

Lucas Carrano, comentarista do canal Sexto Round e dos canais ESPN

O MELHOR - A vitória de Charles Do Bronx e o título do Poatan foram muito legais, ainda mais pelo espaço curto de tempo entre os dois acontecimentos - apenas uma semana. Porém, acho que a finalização do Charles em cima do Gamrot foi um momento ainda mais grandioso para o Brasil pela catarse da torcida e do próprio Charles, finalmente tendo aquele momento que ele tanto sonhou.

O PIOR - A sequência negativa de lutas principais foi, sem dúvida, o pior momento do Brasil em 2025. Creio que chegou a atrapalhar alguns lutadores, que vinham com uma pressão extra nos main events. Até o Johnny Walker vencer, tinha uma mancha bem feia na história do MMA brasileiro porque foi até agosto, não é? Ficou parecendo que poderia durar o ano inteiro essa ''zica''.

Vitória de Do Bronx no UFC Rio é lembrada

Do Bronx foi ovacionado pela torcida no UFC Rio (Foto: Reprodução instagram Charlesdobronxs)

Laerte Viana, do canal Laerte Viana na Área

O MELHOR - Até pela experiência particular, de estar lá cobrindo este momento como jornalista, creio que a vitória do Charles do Bronx foi muito especial, o grande momento do ano no MMA brasileiro. Vê-lo dando a volta por cima com uma grande vitória sobre o Mateusz Gamrot, sendo ovacionado pela torcida brasileiro. Senti uma energia que nunca havia sentido antes em um evento de MMA, então foi para mim o grande momento de 2025.

O PIOR - o primeiro semestre como um todo. Foram, no total, 11 lutas principais com derrotas, incluindo duros reveses como o do Alex Poatan e do Charles Oliveira. Xicão, uma grande promessa do peso pesado, acabou perdendo também para o Derrick Lewis. O primeiro semestre foi assustador, desanimador para o público brasileiro.

Luis Coutinho, do canal Encarada

O MELHOR - Da mesma forma que Poatan participou do pior momento, ele foi responsável também pelo melhor, quando nocauteou e calou a boca do russo Magomed Ankalaev com um nocaute no primeiro round pelo UFC 320, lavando a alma dos brasileiros. Menção honrosa também para Charles do Bronx que emocionou a galera com uma finalização no UFC Rio contra Mateusz Gamrot.

O PIOR - O pior momento do Brasil no UFC em 2025 foi a derrota de Alex Poatan contra Magomed Ankalaev no UFC 313. O público brasileiro já tem um ranço natural para com os atletas da Rússia, vide a rivalidade histórica do confronto, com muitas vitórias a favor dos rivais.