Brasil pode ter quatro campeões simultâneos no UFC em janeiro de 2026.

Em 2025, o MMA brasileiro se reestabeleceu e se prepara para revanches em 2026.

Em 2025, o MMA brasileiro deu a volta por cima nos últimos meses, e o novo ano se desenha como o ano das revanches para alguns astros do UFC. Entre algumas das lutas marcadas envolvendo brasileiros, dois lutadores terão a oportunidade de sentir o gostinho da vingança: Charles Do Bronx e Diego Lopes.

O Brasil começa 2026 com a oportunidade de chegar a quatro campeões simultâneos no UFC. Além de Alex Poatan, nos meio-pesados, e Mackenzie Dern, rainha do peso palha, Amanda Nunes busca o cinturão do peso galo dia 24 de janeiro e, sete dias depois, Diego Lopes tenta fazer história no peso pena.

Para emular José Aldo, seu ídolo e conterrâneo, o também manauara Lopes terá que vencer o atual campeão Alex Volkanovski, seu último algoz. Os dois se enfrentaram em abril deste ano, com o australiano levando a melhor em luta equilibrada e competitiva, mas claramente com um vencedor.

Diego Lopes (dir) tenta revanche pelo título (Foto: Reprodução/Instagram ufc)

Desde então, Diego se recuperou do revés em uma das grandes lutas do ano, vencendo o arquirrival e inimigo Jean Silva por nocaute no segundo assalto. A grande vitória fez com que Lopes se credenciasse novamente a disputar o cinturão. Além de poder se tornar apenas o segundo brasileiro campeão peso pena da história do UFC, Diego Lopes terá a oportunidade de se vingar de ''O Grande''.

Revanche está cozinhando há 11 anos no UFC

Max Holloway vem de vitória sobre Dustin Poirier no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

A vingança também estará em pauta no UFC 326, que ocorre no dia 7 de março, em Las Vegas. Desta vez, o sentimento de revanche é ainda mais longo. Charles do Bronx enfrenta Max Holloway em duelo válido pelo cinturão BMF, dado ao lutador mais ''durão do UFC''.

Porém, em agosto de 2015, do Bronx e Holloway eram apenas revelações do Ultimate quando se enfrentaram na luta principal de um Fight Night no Canadá. Na ocasião, o havaiano levou a melhor sobre o brasileiro e a derrota nunca deixou Charles, principalmente à medida que os dois ganhavam terreno dentro do UFC.

Oliveira acabou subindo para o peso leve, onde se tornou um dos maiores astros do UFC e Holloway fez história nos penas, inclusive sendo o homem a destronar José Aldo até 66kg.

Quase 11 anos depois, Charles e Holloway se encontram novamente com o cinturão BMF em jogo e como astros consagrados do MMA mundial.