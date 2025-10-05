Do kickboxing ao UFC, conheça a trajetória de Alex Poatan

Natural de São Bernardo do Campo (SP), Alex Poatan fez história no UFC 320 no último sábado (4), reconquistando o cinturão meio-pesado do UFC de forma brutal. O brasileiro nocauteou Magomed Ankalaev em 80 segundos ainda no primeiro round e iniciou seu terceiro reinado dentro do campeonato. O lutador acumula uma série de vitórias em apenas quatro anos de Ultimate.

Início de Poatan

Alex "Poatan" Pereira iniciou sua vida no mundo da luta após passar por um período difícil em sua vida em 2009, sendo o kickboxing sua virada de chave.

Seu apelido "Poatan" vem do Tupi "Mãos de Pedra", que marca a ligação do lutador com sua ancestralidade indígena da tribo Pataxó. Apesar dos Pataxós não falarem em Tupi, o apelido foi dado por seu primeiro treinador de kickboxing, Belocqua Wera.

Sua carreira no kickboxing foi marcada por diversos títulos no GLORY Kickboxing (2014, 2017, 2019, 2021) e em 2023 foi condecorado ao hall da fama do campeonato como um dos maiores campeões da história do torneio. Sua trajetória no campeonato foi marcada por diversas conquistas, dentre elas ser o primeiro lutador da história do torneio a ter dois cinturões simultaneamente, nos pesos médios e meio-pesado.

Poatan, campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Transição para o MMA

Com uma transição bem-sucedida do kickboxing para as artes marciais mistas (MMA), Alex fez sua estreia em 2015 no Jungle Fight, com 2 vitórias por nocaute consecutivas, perdendo somente na sua estreia no Jungle Fight 82.

Poatan fez passagem também pela a Legacy Fighting Alliance (LFA), vencendo sobre o norte-americano Thomas Powell também por nocaute logo no primeiro round.

Início no UFC

Em setembro de 2021, Alex Poatan assinou com o Ultimate Fight Championship (UFC), fazendo sua estreia contra Andreas Michailidis em 6 de novembro de 2021, no UFC 268, que terminou em vitória do brasileiro por nocaute técnico no segundo round. Pelo peso médio, o paulista acumulou quatro vitórias de cinco lutas no campeonato, perdendo o cinturão na quinta disputa.

No ano de 2023, o lutador brasileiro fez estreia no meio-pesado contra o polonês Jan Blachowicz, vencendo na decisão. Logo após, lutou com tcheco Jiří Procházka pelo cinturão vago da categoria do UFC. Poatan venceu a luta por nocaute técnico no segundo round para conquistar o título e se tornou o campeão meio-pesado do UFC. A conquista o sagrou como o nono lutador na história do campeonato a se tornar vencedor em duas divisões de peso diferentes, além do prêmio de performance da noite.

Desde a conquista, Alex fez suas primeiras defesas ao cinturão no ano de 2024, com direito a luta histórica na primeira defesa, ao vencer o norte-americano Jamahal Hill por nocaute no primeiro round. E em seguida nocauteando seus adversários nas seguintes defesas. Por esses feitos em um curto espaço de tempo, Poatan bateu o recorde da organização de menor tempo entre três defesas de título bem sucedidas, com 175 dias. O recorde anterior era da peso-galo Ronda Rousey, com 189 dias.

O russo Magomed Ankalaev levou a melhor na quarta tentativa de defesa de cinturão por Alex Pereira, com decisão unânime. Agora com a revanche, o brasileiro retoma seu cinturão, que esteve sob seus domínios entre novembro de 2023 à março de 2025.

Entrevista exclusiva de Alex Poatan

📑Texto de João Victor Xavier

O brasileiro Alex Poatan passou a limpo a confusão com Magomed Ankalaev nos bastidores do UFC 320 e disse que o russo se irritou porque foi ‘’desmascarado’’ em suas mentiras. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o ex-campeão ainda comentou sobre os treinos para a revanche, disse que está confiante em retomar o título dos meio-pesados e se disse agradecido pelo apoio dos fãs mundo afora.

Poatan enfrentou Ankalaev neste último sábado (4), na luta principal do UFC 320, e o duelo pegou fogo nas últimas semanas, após os dois trocarem farpas e Alex dizer que o adversário se escondeu dele no Instituto de Performance do UFC.

O russo se irritou profundamente e, em outro dia, foi tirar satisfações com Poatan. Agora, o brasileiro explica o que aconteceu e alega que a irritação de Ankalaev vem do fato dele ter sido ‘’desmascarado’’ frente ao mundo.

- Na verdade, eu só estava ali. Ele que chegou. Não fui eu que cheguei. Eu estava, sei lá, tentando evitar, não queria que isso acontecesse. Eu queria que ele passasse e não falasse nada. Da mesma forma que eu falei. Ele chegou para falar que estava aqui. Mas eu não falei nada dele. Quem estava falando antes da minha primeira luta era ele falando o tempo todo, tentando me provocar, falando mentiras. Aí veio e disse que eu estava falando dele. Depois, disse que vamos parar de falar porque temos uma luta no dia 4. Mas ele sempre falou o tempo todo. Porque eu estava mostrando o quanto ele é mentiroso. E o que ele fez, que para mim é vergonhoso. E acho que ele não gostou por causa disso. Porque as coisas que ele falou de mim, ficam ali. Minha palavra contra a dele. Mas quando eu mostrei no vídeo que tudo aconteceu, ele ficou p**o: ‘’Pô o cara me desmascarou. Agora todo mundo sabe que eu sou mentiroso’’ – disparou Poatan.