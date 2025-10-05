Estrangeiros reagem à vitória histórica de Alex Poatan no UFC 320
Poatan derrotou Magomed Ankalaev por TKO no 1° round
Com a vitória esmagadora diante de Ankalaeve, Alex Poatan se juntou a Amanda Nunes como os únicos brasileiros a iniciarem três reinados diferentes dentro do UFC. O brasileiro encerrou a luta em segundos e reconquistou o cinturão meio-pesado. A conquista histórica de Poatan rompeu as barreiras do orgulho nacional e impressionou fãs de MMA no mundo todo.
🌎Vitória de Poatan no UFC 320 viraliza mundo afora
Tradução: POATAN ESTÁ DE VOLTA AO TOPO DO MUNDO!
Tradução: Não deixe Poatan com raiva
Tradução: Poatan não está brincando. Ele acertou 40% da última vez.
Tradução: O cara. O único.
Tradução: Poatan domina e finaliza Ank
Em entrevista ao L!, Alex fala sobre filhos no MMA
O brasileiro Alex Poatan fez história ao virar o primeiro homem brasileiro a ter três reinados diferentes no UFC. Antes do UFC 320, Alex Poatan, que derrotou Magomed Ankalaev na luta principal, falou com o LANCE! sobre o seu início nos esportes de combate e ressaltou a oportunidade que seus filhos têm de seguir sua carreira.
- Eu vejo que eles (Lohan e Alessandro) estão bem. Eles gostam de treinar, eles querem ser lutadores. É o que eu falei. Vai depender deles. Porque agora eles têm tudo que eu não tive na época do kickboxing. Então, se eles forem bons lutadores, vão se dar bem - disse.
Enquanto Alex segue fazendo história para o MMA brasileiro, seus filhos Lohan e Alessandro dão os primeiros passos na luta e o pai admite que ambos querem se tornar lutadores.
