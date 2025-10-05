Atitude de Poatan após nocaute técnico no UFC 320 choca fãs: ‘Humilhou’

Poatan reconquistou o título dos meio-pesados do UFC ao nocautear Magomed Ankalaev em apenas 80 segundos de luta. O confronto ocorreu neste domingo (5) em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante o evento UFC 320. Após o nocaute técnico, Alex Pereira apontou para o seu adversário, que estava estendido no tatame.

O brasileiro superou o russo que havia lhe tirado o título em março deste ano durante o UFC 313.

Entrevista de Alex Poatan após vencer Ankalaev viraliza: 'A vingança'

Alex Poatan se juntou a Amanda Nunes como os únicos brasileiros a iniciarem três reinados diferentes dentro do UFC.

Durante sua entrevista pós-luta, Poatan demonstrou solidariedade a Jon Jones, cujo irmão Arthur, ex-jogador da NFL, faleceu na sexta-feira (3) aos 39 anos.

Luta de Poatan foi principal atração do UFC 320

A arena do UFC em Las Vegas, palco tradicional dos grandes eventos da organização, recebeu uma torcida entusiasmada que apoiou intensamente o brasileiro durante sua performance. O combate integrou o card principal do UFC 320 realizado na noite deste domingo.

O lutador paulista adotou uma postura ofensiva desde o início do combate, não permitindo que Ankalaev desenvolvesse sua estratégia. Com uma abordagem agressiva e precisa, Poatan dominou o confronto do primeiro ao último segundo, culminando no nocaute que encerrou a disputa após apenas 1 minuto e 20 segundos.