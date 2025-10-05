menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Poatan após nocaute técnico no UFC 320 choca fãs: ‘Humilhou’

Brasileiro nocauteia Ankalaev em 80 segundos e recupera título do UFC

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
05:40
Alex Pereira nocauteia Ankalaev e recupera cinturão do UFC (Foto: Sean M. Haffey/AFP)
imagem cameraAlex Pereira nocauteia Ankalaev e recupera cinturão do UFC (Foto: Sean M. Haffey/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Poatan reconquistou o título dos meio-pesados do UFC ao nocautear Magomed Ankalaev em apenas 80 segundos de luta. O confronto ocorreu neste domingo (5) em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante o evento UFC 320. Após o nocaute técnico, Alex Pereira apontou para o seu adversário, que estava estendido no tatame.

continua após a publicidade

O brasileiro superou o russo que havia lhe tirado o título em março deste ano durante o UFC 313.

➡️ Entrevista de Alex Poatan após vencer Ankalaev viraliza: 'A vingança'

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alex Poatan se juntou a Amanda Nunes como os únicos brasileiros a iniciarem três reinados diferentes dentro do UFC.

Durante sua entrevista pós-luta, Poatan demonstrou solidariedade a Jon Jones, cujo irmão Arthur, ex-jogador da NFL, faleceu na sexta-feira (3) aos 39 anos.

Luta de Poatan foi principal atração do UFC 320

A arena do UFC em Las Vegas, palco tradicional dos grandes eventos da organização, recebeu uma torcida entusiasmada que apoiou intensamente o brasileiro durante sua performance. O combate integrou o card principal do UFC 320 realizado na noite deste domingo.

continua após a publicidade

O lutador paulista adotou uma postura ofensiva desde o início do combate, não permitindo que Ankalaev desenvolvesse sua estratégia. Com uma abordagem agressiva e precisa, Poatan dominou o confronto do primeiro ao último segundo, culminando no nocaute que encerrou a disputa após apenas 1 minuto e 20 segundos.

Alex Poatan ganhou bônus de performance pós-UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Alex Poatan x Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias