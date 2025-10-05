Vitória rápida de Poatan no UFC rende bônus equivalente a R$ 3 mil por segundo
Brasileiro precisou de apenas 80 segundos para retomar o cinturão
Alex Poatan retomou o cinturão de Magomed Ankalaev no UFC 320 de forma apoteótica. Obstinado, o brasileiro nocauteou o agora ex-campeão russo de forma avassaladora ainda no primeiro assalto da luta principal do evento. A performance do novo dono do cinturão meio-pesado do UFC rendeu um bônus no valor de US$ 50 mil (R$ 267 mil).
VÍDEO: Alex Poatan nocauteia em 80 segundos e reconquista o título do UFC
Vitória relâmpago de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320 derruba internet: ‘Sem dó’
VÍDEO: brasileiro nocauteia e dedica vitória no UFC 320 a Mark Zuckerberg
Como Poatan precisou apenas de 80 segundos para ganhar o título e, portanto, o bônus de performance, os R$ 267 mil equivalem a R$ 3 mil por segundo de luta do brasileiro no UFC 320.
Lembrando que os US$ 50 mil ganhos por Alex são apenas em forma de bônus de performance. O salário do brasileiro não é divulgado pelo UFC, mas é provavelmente pautado no sistema de show-win, em que ele ganha uma certa quantia para lutar e mais a mesma quantia caso vença. Esse sistema é muito comum no boxe e foi repassado ao MMA quando este passou a ser sancionado por comissões atléticas de boxe nos Estados Unidos.
Outros ganhadores de bônus do UFC 320
Além de Poatan, apenas outros dois lutadores ganharam bônus. Jiri Prochazka foi um dos destaques da noite e acabou ganhando o segundo bônus da noite com sua vitória de virada no terceiro assalto sobre Khalil Rountree Jr. após quase ser nocauteado nos dois primeiros rounds.
Joe Pyfer, que também ficou perto de ser finalizado no primeiro round de sua luta contra Abus Magomedov, mas voltou no segundo assalto e conquistou a vitória por mata-leão, levou o outro bônus da noite. Tanto Poatan quanto Prochazka e Pyfer levaram, apenas em bônus, US$ 50 mil para casa.
Resultados UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet, seis primeiras lutas também no Facebook e no YouTube do UFC Brasil
Card Principal
Peso meio-pesado: (c) Alex Poatan (BRA) venceu Magomed Ankalaev (RUS) por nocaute no primeiro round
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) venceu Cory Sandhagen (EUA) por decisão unânime
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) venceu Khalil Rountree Jr (EUA) por nocaute no terceiro round
Peso pena: Youssef Zalal (MAR) venceu Josh Emmett (EUA) por finalização (chave de braço) no primeiro round
Peso médio: Joe Pyfer (EUA) venceu Abus Magomedov (ALE) por finalização (mata-leão) no segundo round
Card Preliminar
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) venceu Tre'ston Vines (EUA) por nocaute no primeiro round
Peso casado: Daniel Santos (BRA) venceu Joosang Yoo (COR) por nocaute no segundo round
Peso galo: Jakub Wiklacz (POL) venceu Patchy Mix (EUA) por decisão dividida
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) venceu André Muniz (BRA) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) venceu Nikolay Veretennikov (CAZ) por decisão unânime
Peso galo: Yana Santos (RUS) venceu Macy Chiasson (EUA) por decisão unânime
Peso galo: Farid Basharat (AFG) vence Chris Gutierrez (EUA) por decisão unânime
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) venceu Austin Vanderford (EUA) por finalização (guilhotina) no segundo round
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) venceu Brogan Walker (GUA) por decisão unânime
