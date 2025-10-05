menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

VÍDEO: relembre outros nocautes de Alex Poatan no UFC

Alex Poatan acumula onze vitórias por nocaute na carreira

Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
11:30
Alex Poatan - UFC 303
imagem cameraRelembre outros nocautes de Alex Poatan no UFC. (Foto: Ian Maule/AFP)
Poatan reconquistou o título dos meio-pesados do UFC ao derrotar Magomed Ankalaev, neste domingo (05), com um nocaute em apenas 80 segundos de luta. O atleta começou a carreira no evento em 2021 e, desde então, acumula onze vitórias por nocautes. O Lance! te relembra algumas!

O card principal do UFC 320 trouxe Alex Poatan e Magomed Ankalaev como principal atração. Para o colapso total da torcida brasileira, o paulista ergueu o cinturão em luta relâmpago. Em 80 segundos, Poatan nocauteou o russo.

Essa foi sua 11ª vitória por nocaute da carreira no UFC. Em novembro de 2021, Poatan garantiu sua primeira vitória por nocaute contra o grego Andreas Michailidis. Desde então, acumulou mais 10, sendo cinco no primeiro round.

Confira alguns nocautes de Poatan no UFC

Confira nocaute de Poatan no UFC 320

Veja estatísticas de Poatan no UFC

  1. Defesa de golpes: 54%
  2. Defesa de quedas: 79%
  3. Tempo média de luta: 11h57
  4. Golpes por região: 84% em pé, clinche 11% e solo 5%.

A luta entre Poatan e Ankalaev

Por nocaute, Poatan é campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)

O lutador paulista adotou uma postura ofensiva desde o início do combate, não permitindo que Ankalaev desenvolvesse sua estratégia. Com uma abordagem agressiva e precisa, Poatan dominou o confronto do primeiro ao último segundo, culminando no nocaute que encerrou a disputa após apenas 1 minuto e 20 segundos.

➡️Atitude de Poatan após nocaute técnico no UFC 320 choca fãs: ‘Humilhou’

A arena do UFC em Las Vegas, palco tradicional dos grandes eventos da organização, recebeu uma torcida entusiasmada que apoiou intensamente o brasileiro durante sua performance. O combate integrou o card principal do UFC 320 realizado na noite deste domingo.

Durante sua entrevista pós-luta, Poatan demonstrou solidariedade a Jon Jones, cujo irmão Arthur, ex-jogador da NFL, faleceu na sexta-feira (3) aos 39 anos.

Alex Poatan se juntou a Amanda Nunes como os únicos brasileiros a iniciarem três reinados diferentes dentro do UFC.

