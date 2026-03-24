Davi Brito e Bambam trocam provocações antes do Fight Music Show: 'Vai sair apagado'

O clima ficou tenso entre Davi Brito e Kleber Bambam, que se enfrentarão no Fight Music Show 8, em 30 de maio. Os dois campeões do Big Brother Brasil trocaram provocações e se estranharam durante coletiva de imprensa, na noite desta terça-feira (24). Veja o momento no vídeo abaixo.

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Davi iniciou as provocações assim que chegou ao evento, carregando um caixão com a foto do rival. Bambam, por sua vez, não deixou barato, e ofereceu uma mamadeira ao adversário, a quem chamou de "criança" e "rei da mentira". Os dois protagonizaram um princípio de confusão no palco, mas foram contidos pela organização do evento.

No momento da encarada oficial, Bambam reforçou a provocação feita nas redes sociais e mostrou um balão de oxigênio com uma foto do rival. Assim como já havia dito semanas antes, ele repetiu que Davi sairá do ringue de ambulância após a luta.

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— Ele tentou ser lutador, não deu. Tentou ser advogado, não deu, agora tá vendendo ovo. Meu irmão, vai apanhar, sair apagado, tá dado o recado. Sua mamadeira tá aqui - disse Bambam.

— Isso não vai acontecer porque eu tô me preparando bastante, treinando todo dia. O que esse cara faz é mais um marketing, desrespeitando a nobre arte do boxe - respondeu Davi.

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Não é a primeira vez que os campeões de reality show sobem ao ringue do Fight Music Show. Na quarta edição, em 2024, Kleber Bambam enfrentou Acelino "Popó" Freitas e acabou nocauteado em apenas 36 segundos. Já Davi Brito estreou no FMS 7, no ano passado, e foi superado por Sacha Bali por decisão unânime.

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Coletiva de apresentação do Fight Music Show 8 (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Veja o card completo do Fight Music Show 8

Acelino "Popó" Freitas x Whindersson Nunes

Kléber Bambam x Davi Brito

Nego do Borel x Biel

Fernanda Lacerda x Azzy

Luiz Mesquita x Matheus Martins

Dynho Alves x Lucas Penteado

Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa

Tyson Tigre x Fábio Maldonado



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