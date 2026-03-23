Não é incomum que um lutador evite um combate alegando uma possível lesão. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que Islam Makhachev teria seguido esse caminho para não enfrentar desafiantes ao título dos meio-médios. Para acrescentar mais um capítulo à história, o russo voltou a aparecer nas redes sociais durante um treino.

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O vídeo foi publicado nesta segunda-feira (23) e levantou dúvidas sobre a lesão na mão que, segundo Dana White, estaria impedindo o agendamento da primeira defesa de cinturão do campeão do UFC. Nas imagens, o russo aparece desferindo golpes sem aparentar qualquer limitação.

O presidente do Ultimate havia informado à imprensa que a lesão na mão de Makhachev era o motivo para a demora. No entanto, a divulgação do vídeo de treino coloca essa justificativa em xeque. Atual número 2 do ranking da divisão, Ian Machado Garry já havia questionado a veracidade das informações sobre a condição física do campeão, classificando a situação como uma forma de evitar um confronto direto com ele.

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Tradução: "Ian Machado Garry reage a um vídeo recente de Islam Makhachev socando um saco de pancadas, apesar de Dana White ter dito que ele está fora por causa de uma lesão na mão. 'Que absurdo! Lesão na mão ou perda de tempo?'"

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Novo reinado do russo no UFC

Islam Makhachev conquistou o título dos meio-médios em novembro de 2025, quando derrotou Jack Della Maddalena. Mas, desde então, ainda não teve sua primeira defesa de cinturão oficialmente marcada. Até o momento, o campeão segue sem data definida para defender o novo título pela primeira vez.

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Quando ainda era campeão peso-leve, Makhachev defendeu o cinturão da categoria até 70 kg em quatro ocasiões. Seu domínio na divisão durou por volta de três anos. Após subir de categoria, conquistou o título dos meio-médios logo em sua estreia na luta principal do UFC 322.