Dana White mantém mistério sobre futuro de brasileiro no UFC

A expectativa era que, ao fim do UFC Londres, o novo desafiante ao título dos penas seria definido. Em meio a altas expectativas, o nome cotado era o vencedor do duelo entre Movsar Evloev e Lerone Murphy – cenário que parece ter mudado após o evento do último sábado (21). Dessa maneira, o brasileiro Jean Silva pode ter a oportunidade de "furar a fila" da divisão.

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Jean Silva não viajou para a Inglaterra apenas para acompanhar o UFC Londres. Em busca de assinar seu próximo contrato, o brasileiro acreditava que enfim havia chegado sua oportunidade de disputar o cinturão dos penas. O pedido do lutador deve ser ouvido após a decepcionante vitória de Evloev sobre Murphy por decisão majoritária.

O desempenho abaixo do esperado foi assunto durante a coletiva, assim como a presença de Jean no evento. Questionado sobre o próximo de desafiante de Alexander Volkanosvski, Dana White não abriu margem para definições e manteve o mistério.

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— Veremos. Quando anunciarmos, vocês saberão que é verdade — disse White.

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Jean Silva promete nocaute contra campeão do UFC

O histórico de Volkanovski dentro do octógono não é algo que possa ser desconsiderado por nenhum adversário. No UFC desde 2016, o australiano conta com um cartel de 28 vitórias e 3 derrotas, sofridas para apenas dois lutadores da organização: ilia Topuria e Islam Makhachev, duas vezes. Apesar disso, enfrentar o campeão não assusta Jean Silva.

Na verdade, o brasileiro segue confiante sobre uma disputa contra Volkanovski. "Lord" não esconde que entra no disputa em busca do nocaute e garante que não será diferente diante do campeão. Sem pensar em decisão, ele afirma que pretende pressionar do início ao fim, em busca de uma atuação dominante, e seguro de que vai nocautear o australiano.

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— Posso garantir uma coisa, com certeza: vou nocautear o Volkanovski. Vou promover essa luta não de forma agressiva, sem provocações nem nada do tipo. É porque eu realmente gosto disso. Gosto de promover, gosto de criar expectativa, gosto de saber que milhões de pessoas estão assistindo. Vou buscar o nocaute o tempo todo até nocautear o Volkanovski.