Antes do UFC Casa Branca, Alex Poatan experimenta esporte inusitado

Nem só de artes marciais vive Alex Poatan. Em meio ao sucesso dentro e fora do octógono, o brasileiro tem aproveitado novas experiências. Na última terça-feira (5), ele marcou presença na vitória do New York Yankees sobre o Texas Rangers, pela Major League Baseball (MLB), e ainda participou do evento ao realizar o tradicional arremesso inicial simbólico.

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A passagem de Poatan por Nova York ocorre por conta do UFC 328, evento numerado do Ultimate que será realizado neste sábado (28). Sem compromissos diretos com a organização neste momento, o ex-campeão aproveita a estadia para conhecer outros esportes enquanto mantém o foco na preparação para o duelo contra o francês Ciryl Gane, marcado para 14 de junho, no UFC Casa Branca.

Mesmo sem experiência no beisebol, o desempenho do brasileiro chamou a atenção e foi elogiado nas redes sociais por torcedores dos Yankees presentes no estádio. Do montinho, Poatan lançou a bola com precisão até o catcher JC Escarra, em um arremesso que percorreu cerca de 18,44 metros. Veja abaixo:

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Treinamento a mil para UFC Casa Branca

A preparação de Alex Poatan segue intensa para o UFC na Casa Branca, onde disputará o cinturão interino dos pesados (até 120 Kg). Enquanto isso, Sean Strickland entra na reta final do camp para o duelo contra o checheno Khamzat Chimaev, marcado para este sábado (9). Antigos companheiros de treino, os ex-campeões voltaram a dividir o ginásio neste período decisivo de preparação.

Para mostrar que está pronto para a nova divisão, o brasileiro movimenta as redes sociais com vídeos de treinos ao lado de Glover Teixeira. Vale destacar que ambas as mudanças de categoria – do médio ao meio-pesado e, depois, para os pesados – aconteceram desde a chegada do ex-campeão ao UFC.

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O mês de abri, então. foi marcado por registros de Poatan na academia, seja em sparrings, trabalho de manopla ou musculação. Mesmo antes de se testar em uma nova categoria, o brasileiro já chama atenção pelo porte físico imponente, com estrutura pronta de peso-pesado. Veja imagens aqui.

Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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