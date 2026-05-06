Nesta quarta-feira (6), Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recebeu os principais lutadores do UFC Casa Branca e revelou o cinturão especial do evento. Entre eles, estava Alex Poatan, que foi elogiado pelo executivo norte-americano.

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➡️ Antes do UFC Casa Branca, Alex Poatan experimenta esporte inusitado

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Além do brasileiro, Ilia Topuria, Justin Gaethje e Ciryl Gane se reuniram em Washington com Trump nesta quarta. O evento do UFC acontecerá em 14 de junho nos jardins da Casa Branca, com cerca de quatro mil convidados. Nos arredores da região, será montada uma arena com capacidade para 100 mil pessoas. A data do evento coincide com o aniversário de 80 anos do presidente.

— Vai ser o maior show da Terra. Como vocês sabem, dia 14 de junho. Teremos uma grande luta. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca aconteceu antes. E serão os melhores lutadores, os quatro melhores lutadores estão bem atrás de mim, todos campeões. E vai acontecer bem em frente à Casa Branca — anunciou Trump.

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Durante a cerimônia, no Salão Oval da Casa Branca, o cinturão especial do UFC ficou exposto na mesa. E Trump cumprimentou e fez elogios ao brasileiro Alex Poatan, que enfrentará Ciryl Gane na disputa do cinturão interino do peso-pesado.

— Um dos maiores socos da história deste negócio. Eu apertei sua mão e ele tem uma mão enorme, uma mão poderosa. Um grande talento.

Alex Poatan no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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