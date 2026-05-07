Primeiro evento em 2026 com duas disputas de cinturão do UFC

Mais um evento numerado chega para animar os fãs do UFC neste sábado (9). Desta vez, porém, de forma diferente dos outros cards que abriram a temporada de 2026. Para elevar a emoção da noite, dois cinturões – dos médios (até 83,9 kg) e dos moscas (até 56,7 kg) – estarão em disputa durante o UFC 328.

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Até o momento, o UFC realizou quatro eventos numerados em 2026. No primeiro, a única disputa de cinturão aconteceu entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett, que lutaram pelo título interino dos leves (até 70,3 kg). O evento seguinte ficou marcado pela segunda defesa de cinturão de Alexander Volkanovski contra o brasileiro Diego Lopes.

Na sequência, um momento que agitou os fãs brasileiros de artes marciais mistas: o retorno de Charles Oliveira. O peso-leve enfrentou o havaiano Max Holloway pelo cinturão BMF, título simbólico dado ao lutador considerado o "mais durão" da organização. A vitória de Do Bronx aconteceu em março deste ano.

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Para completar, no mês seguinte, o título dos meio-pesados (até 93 kg), anteriormente pertencente a Alex Poatan, foi colocado em jogo após o brasileiro subir de categoria. O duelo entre Jiří Procházka e Carlos Ulberg encerrou a sequência de eventos numerados sem disputas duplas de cinturão.

Após quatro Fight Nights, o Ultimate volta a receber o grande público para o UFC 328. O show será protagonizado pelo campeão Khamzat Chimaev, que encara um desafiante norte-americano em busca de concluir sua primeira defesa no peso-médio. Na luta co-principal da noite, mais uma disputa inédita: o birmanês Joshua Van defende o título pela primeira vez contra o japonês Tatsuro Taira.

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FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens

Card Preliminar - 18h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa

Card oficial do UFC 328, com Khamzat Chimaev e Sean Strickland (Foto: Divulgação/UFC)

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