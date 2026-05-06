'Alex Poatan seria mais fácil', afirma russo dos pesados no UFC

O mistério sobre como Alex Poatan se adaptará ao peso-pesado (até 120 Kg) segue gerando análises e opiniões diversas no mundo das lutas. Em entrevista ao "MMA Fighting", Alexander Volkov analisou as dificuldades da categoria, principalmente se comparada a outros no UFC. O russo ainda destacou a "facilidade" de enfrentar o brasileiro.

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— Pelo que eu vejo e sem desrespeitar ninguém, lutar contra o Alex Poatan seria mais fácil para mim, mas também seria uma luta maior se ele vencer. Eu não sei exatamente como ele vai se sair nos pesados. Se o corpo dele não for geneticamente único, isso pode ser difícil. Pelo que vemos nas imagens, ele parece ter bastante retenção de líquido, e isso pode prejudicar o cardio, os golpes e tudo mais — disse Volkov.

Como destacado pelo russo, a possível dificuldade para Alex não estaria necessariamente ligada a tamanho ou nível técnico, mas a fatores fisiológicos. Com maior massa muscular, a exigência por oxigênio tende a ser mais alta, o que pode impactar diretamente o rendimento ao longo de uma luta de até 25 minutos, especialmente na categoria dos pesos pesados.

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— Nos pesados, tudo é mais intenso, você gasta muito mais energia do que nos meio-pesados ou médios. É uma sensação diferente. Eu realmente acredito que lutar nos pesados e nas outras categorias são praticamente esportes diferentes. Você precisa de habilidades distintas para competir entre os pesados — completou.

Enquanto Poatan se prepara para enfrentar o francês Ciryl Gane, Volkov volta ao octógono já neste sábado (28). O russo busca confirmar a boa fase contra o dominicano Waldo Cortes-Acosta pelo card principal do UFC 328.

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Treinamento a mil para UFC Casa Branca

A preparação de Alex Poatan segue intensa para o UFC na Casa Branca, onde disputará o cinturão interino dos pesados (até 120 Kg). Enquanto isso, Sean Strickland entra na reta final do camp para o duelo contra o checheno Khamzat Chimaev, marcado para este sábado (9). Antigos companheiros de treino, os ex-campeões voltaram a dividir o ginásio neste período decisivo de preparação.

Para mostrar que está pronto para a nova divisão, o brasileiro movimenta as redes sociais com vídeos de treinos ao lado de Glover Teixeira. Vale destacar que ambas as mudanças de categoria – do médio ao meio-pesado e, depois, para os pesados – aconteceram desde a chegada do ex-campeão ao UFC.

O mês de abri, então. foi marcado por registros de Poatan na academia, seja em sparrings, trabalho de manopla ou musculação. Mesmo antes de se testar em uma nova categoria, o brasileiro já chama atenção pelo porte físico imponente, com estrutura pronta de peso-pesado. Veja imagens aqui.

Poatan pode ir em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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