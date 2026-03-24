VÍDEO: Paulo Borrachinha sangra adversário em treino antes de UFC 327
Brasileiro enfrentará russo Azamat Murzakanov no meio-pesado em abril deste ano
Paulo Borrachinha entra na reta final de preparação para o UFC 327 já dando sinais de que pretende se impor na nova divisão. Em sua estreia nos meio-pesados, o brasileiro enfrenta o russo Azamat Murzakanov, no dia 11 de abril. Enquanto o duelo não chega, a intensidade dos treinos chama atenção a ponto de seu parceiro deixar o tatame sangrando.
Relacionadas
Nas redes sociais, Borrachinha compartilhou um sparring feito contra o lutador amador Idris Niiazi, que saiu com sangue escorrendo do nariz. O incidente, no entanto, não atrapalhou o clima amistoso entre os atletas ao fim da trocação. Inclusive, o norte-americano chegou a exaltar o brasileiro nos comentários da publicação.
Tradução: "Só sangrei do nariz duas vezes na vida. Paulo Borrachinha, fiquei feliz por sagrar depois do seu soco."
➡️ Dana White mantém mistério sobre futuro de brasileiro no UFC
Próximo compromisso de Borrachinha no UFC
Após deixar o duelo contra Brunno Hulk no peso médio, Paulo Borrachinha fará sua próxima luta em uma nova divisão no UFC. O brasileiro sobe para os meio-pesados e enfrenta Murzakanov, lutador invicto da Rússia e atual número seis da categoria até 93kg do Ultimate. A luta acontece no UFC 327, que ocorre em Miami (EUA), no dia 11 de abril.
No ano passado, Paulo voltou à coluna das vitórias em grande estilo, conquistando triunfo dominante sobre o perigoso Roman Kopylov, naquela que se provou ser sua última luta no peso médio do UFC. Na nova categoria, ele terá a oportunidade de entrar no top-10 de cara.
Para isso, porém, terá que enfrentar um perigoso adversário. Azamat Murzakanov nunca perdeu em sua carreira no MMA e já ganhou um torneio sem limite de peso em 2019. No UFC, o russo tem seis vitórias em seis lutas disputadas.
