Lutas

VÍDEO: Paulo Borrachinha sangra adversário em treino antes de UFC 327

Brasileiro enfrentará russo Azamat Murzakanov no meio-pesado em abril deste ano

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
10:58
Paulo Borrachinha lutará no UFC 327 (Foto: AFP)
Paulo Borrachinha lutará no UFC 327 (Foto: AFP)
Paulo Borrachinha entra na reta final de preparação para o UFC 327 já dando sinais de que pretende se impor na nova divisão. Em sua estreia nos meio-pesados, o brasileiro enfrenta o russo Azamat Murzakanov, no dia 11 de abril. Enquanto o duelo não chega, a intensidade dos treinos chama atenção a ponto de seu parceiro deixar o tatame sangrando.

Nas redes sociais, Borrachinha compartilhou um sparring feito contra o lutador amador Idris Niiazi, que saiu com sangue escorrendo do nariz. O incidente, no entanto, não atrapalhou o clima amistoso entre os atletas ao fim da trocação. Inclusive, o norte-americano chegou a exaltar o brasileiro nos comentários da publicação.

Comentário de Idris Niiazi em post de Paulo Borrachinha (Foto: Reprodução)

Tradução: "Só sangrei do nariz duas vezes na vida. Paulo Borrachinha, fiquei feliz por sagrar depois do seu soco."

Próximo compromisso de Borrachinha no UFC

Após deixar o duelo contra Brunno Hulk no peso médio, Paulo Borrachinha fará sua próxima luta em uma nova divisão no UFC. O brasileiro sobe para os meio-pesados e enfrenta Murzakanov, lutador invicto da Rússia e atual número seis da categoria até 93kg do Ultimate. A luta acontece no UFC 327, que ocorre em Miami (EUA), no dia 11 de abril.

No ano passado, Paulo voltou à coluna das vitórias em grande estilo, conquistando triunfo dominante sobre o perigoso Roman Kopylov, naquela que se provou ser sua última luta no peso médio do UFC. Na nova categoria, ele terá a oportunidade de entrar no top-10 de cara.

Para isso, porém, terá que enfrentar um perigoso adversário. Azamat Murzakanov nunca perdeu em sua carreira no MMA e já ganhou um torneio sem limite de peso em 2019. No UFC, o russo tem seis vitórias em seis lutas disputadas.

Azamat Murzakanov enfrenta Borrachinha no UFC 327 (Foto: Reprodução Instagram murzakanovazamat)

