A derrota para Charles "do Bronx" no UFC 326 não abalou os planos de Max Holloway para o futuro. Em vídeo publicado em seu canal, o havaiano revelou quem gostaria de enfrentar em sua próxima luta no octógono mais famoso do mundo. Recém-liberado para voltar à ativa, Conor McGregor foi o nome escolhido pelo ex-campeão.

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— Como eu disse, antes da luta (contra do Bronx), eu estava falando sobre isso. O Conor está lá, o Conor ganhou uma contra mim. Ele está falando sobre voltar. Eu estou vindo de uma perda. Então, seria muito divertido voltar contra ele — disse Holloway.

Um dos maiores desafios para os atletas é bater o peso antes das lutas. Após um longo período de inatividade, atingir os limites exigidos pode se tornar ainda mais complicado. Esse problema, no entanto, não preocupa o havaiano, que afirmou estar disposto a lutar sem o tradicional corte de peso.

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— Eu sei que muitas pessoas se preocupam com o peso e isso e aquilo, mas se ele não quer cortar o peso, então eu não quero cortar o peso. Podemos fazer isso de qualquer forma, para ser honesto. É só sobre a revanche, sabe? No final do dia, será uma luta divertida — afirmou.

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A possibilidade do duelo também ganha força pelo momento de McGregor. O irlandês está liberado para retornar ao octógono após cumprir 18 meses de suspensão por violações às regras antidoping, o que reacende seu nome entre possíveis grandes lutas da organização. A última aparição do bicampeão — no peso-pena (dezembro de 2015) e no peso-leve (novembro de 2016) — no UFC ocorreu em julho de 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna.

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— Vamos ver como a UFC quer ir e é isso que podemos fazer. Me assine, cara. Se 55 está meio ocupado agora e não sabemos quem escolher. Eu sei que o Conor continua falando sobre voltar. Será uma luta divertida, sabe? Essa luta me anima muito, e o peso não seria um problema.

Como mencionado pelo ex-campeão, não seria a primeira vez que os dois se enfrentariam no UFC. O primeiro duelo aconteceu em agosto de 2013, quando ambos ainda eram promessas do peso-pena. Na ocasião, McGregor venceu por decisão unânime dos juízes.