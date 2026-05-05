Fora do UFC, Charles do Bronx conquista título em outra modalidade

Charles "do Bronx" Oliveira não para de empilhar títulos e feitos na carreira, seja dentro ou fora do mundo das lutas. Pouco menos de dois meses após conquistar o cinturão BMF (lutador mais durão) no UFC, o brasileiro voltou a levantar um troféu no último sábado (2). O novo marco fora octógono se trata de uma corrida de cavalo no interior de São Paulo.

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Por meio das redes sociais, Do Bronx mostrou mais uma vez que suas paixões vão além das artes marciais. O peso-leve terminou na primeira colocação no "Debute de Fêmeas Marchadores 2026", prova promovida pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Trotador (ABCCT). Na corrida deste sábado (2), um novo papel foi assumido: o jóquei, como é conhecido o condutor.

Segundo título do lutador em corrida de cavalos

Demorou apenas sete dias para Oliveira conquistar mais uma vitória no mês de outubro após o UFC Rio. Em um sábado, no dia 11, o brasileiro finalizou o polonês Mateusz Gamrot e, na semana seguinte, se consagrou novamente ao vencer uma corrida de cavalo na Argentina.

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Entusiasta das corridas da raça American Trotter, modalidade em que os cavalos competem no trote puxando uma pequena charrete de duas rodas chamada sulk, o brasileiro conduziu seu cavalo Gora Mel Escorpion à vitória na prova de 1.650 metros. Diferente das corridas tradicionais, o jóquei nessa categoria não monta o animal, mas o guia sentado no veículo, mantendo o ritmo e a cadência do trote até a linha de chegada.

Charles do Bronx em corrida de cavalo (Foto: Reprodução/Instagram:@charlesdobronxs)

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Do Bronx no UFC

Após da "redenção" de Do Bronx contra Gamrot no UFC Rio, o brasileiro voltou com tudo ao octógono e conquistou o cinturão BMF (lutador mais durão) em março deste ano. A vitória dominante contra o havaiano recolocou Charles no ranking peso-por-peso e na busca pelo cinturão dos leves, que pertence a Ilia Topuria.

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Para a felicidade dos fãs brasileiros, ainda será possível acompanhá-lo em pelo menos oito lutas no UFC. O campeão renovou seu contrato com a organização e, segundo seu treinador Diego Lima, a expectativa é que o peso-leve se mantenha na ativa até os 40 anos.