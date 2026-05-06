UFC 328 coloca em jogo antigo cinturão de Alexandre Pantoja

Depois de dois anos, o fim do reinado de Alexandre Pantoja no UFC não aconteceu como os fãs esperavam. A disputa contra Joshua Van, em dezembro de 2025, terminou com o brasileiro lesionado e sem cinturão. Agora, o jovem birmanês volta ao octógono e coloca em jogo seu título pela primeira vez no UFC 328, neste sábado (9), contra o japonês Tatsuro Taira.

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Aos 36 anos, Pantoja se destaca por sua experiências nas artes marciais mistas e, apesar da fatalidade em seu último duelo, garante que voltará ao topo em breve. Antes disso, no entanto, o peso-mosca (até 56,7 Kg) precisa esperar o resultado do duelo entre Van e Taira para descobrir seu próximo adversário.

Fora do combate, o brasileiro aproveitou para fazer uma análise completo do confronto e, em entrevista ao UFC, destacou que a expectativa é de um terceiro campeão – em menos de seis meses. De um lado, um excelente grappler; do outro, um boxeador impressionante que ainda precisa se provar.

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— Acho que essa luta vai mostrar se o Van realmente merece estar com esse cinturão ou se o Taira vai ser o próximo campeão da divisão. Acho que vai ser uma luta bem disputada, mas vejo uma leve vantagem para o Taira. Vamos ver quem será o próximo, mas serei campeão de novo. Tatsuro tem um grappling muito forte e vem de uma vitória importante, nocauteando o Brandon Moreno, que é um ex-campeão. Isso mostra o nível que ele está — disse Pantoja.

Joshua Van e Brandon Royval se enfrentaram no UFC (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

UFC 328 terá ainda rivalidade 'mortal'

Depois do show de Carlos Prates, os fãs do UFC não precisarão esperar quase nada para acompanhar mais um evento intenso. A organização retorna já, neste sábado (8), com duas disputas de cinturão – das categorias dos moscas (até 56,7 Kg) e médios (até 83,9 Kg). Em destaque, um dos combates gera preocupações para Dana White antes mesmo do início dos quatro dias de compromisso na "Fight Week" ("Semana de luta", em inglês).

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A escalada das provocações entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland, protagonistas do UFC 328, levou a organização a adotar um planejamento especial. Segundo Dana White, os dois não ficarão hospedados no mesmo hotel e não terão qualquer contato fora dos compromissos oficiais. A medida busca evitar que a rivalidade ultrapasse os limites esportivos, especialmente após ameaças consideradas graves.

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