Brasileiro revela 'clima de guerra' nos bastidores antes do UFC 328

O "clima de guerra" se instaurou nos bastidores do UFC 328 antes mesmo do início do evento, que acontece neste sábado (9). Enquanto se prepara para enfrentar o russo Roman Kopylov, o brasileiro Marco Túlio acompanha "de fora" a tensão que se criou na organização por causa do duelo entre Khamzat Chimave e Sean Strickland. Ambos fecham a noite em disputa que coloca o cinturão dos médios (até 84 kg) em jogo.

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Antes do grande dia, os lutadores costumam cumprir juntos uma agenda intensa com o UFC ao longo da semana. O primeiro compromisso é o tradicional media day, geralmente realizado na quarta-feira, seguido pela coletiva de imprensa na quinta. As pesagens, oficial e cerimonial, acontecem na sexta, enquanto o evento encerra a programação no sábado.

O aumento das provocações entre os protagonistas da luta principal do UFC 328, porém, fez com que o Ultimate implementasse um planejamento específico para o evento. De acordo com Dana White, os dois estariam em hostéis diferentes e não teriam nenhum tipo de contato fora dos compromissos oficiais durante a semana da luta. O objetivo segue sendo impedir que a rivalidade ultrapasse os limites do esporte, especialmente após sérias ameaças.

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A projeção do presidente da organização, há algumas semanas, se confirmou com o início da tradicional "Fight Week" ("Semana da Luta", em inglês), segundo Marco Túlio. O relato do brasileiro destaca ainda a intensa presença de forças armadas nos bastidores, principalmente ao redor de Strickland e Chimaev.

— O clima está sinistro demais, clima de guerra mesmo. O tempo todo tem policial lá embaixo, segurança… Ontem mesmo eu passei pelo Chimaev e as primeiras pessoas que apareceram foram um monte de seguranças para ver se não tinha nada, para ver até se o Strickland estava no local, e eles estão em muita gente. Está muito louco. À noite, o lobby fica cheio de polícia. Está irado, um clima gostoso de guerra — afirmou Matuto, em entrevista à "Ag. Fight".

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FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens

Card Preliminar - 18h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa

Card oficial do UFC 328 (Foto: Divulgação/UFC)

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