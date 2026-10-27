Alex Poatan é ultrapassado por russo em ranking do UFC
Após vitória em Abu Dhabi, Alexander Volkov sobe para a segunda posição
No UFC 333, realizado em Abu Dhabi no último sábado (24), Alexander Volkov conquistou uma importante vitória sobre Rizvan Kuniev, o que o levou a subir duas posições no ranking dos pesos-pesados (até 120,2 kg) da organização, alcançando o segundo lugar. A atualização dos rankings foi divulgada nesta terça-feira.
Volkov, que antes ocupava a quarta colocação na lista elaborada com auxílio de inteligência artificial pela 'Meta', agora está atrás apenas de Tom Aspinall, que está afastado por tempo indeterminado devido a uma lesão ocular. Com essa ascensão, Volkov ultrapassou nomes de destaque como Alex 'Poatan' Pereira e Sergei Pavlovich, aproximando-se de uma possível disputa pelo cinturão da categoria.
No feminino, a peso-palha (até 52,2 kg) Iasmin Lucindo voltou a figurar no ranking após mais de um ano afastada por uma suspensão de nove meses por doping. A brasileira retornou ao octógono no UFC 333 e venceu Nicolle Caliari por decisão unânime, garantindo a sétima posição na lista da 'Meta'.
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Entre os meio-pesados (até 92,2 kg), Paulo Costa, conhecido como 'Borrachinha', perdeu uma posição no ranking e agora está em quinto lugar. A queda ocorreu após Dominick Reyes, que assumiu a quarta colocação, nocautear o russo Azamat Murzakanov no evento em Abu Dhabi. Curiosamente, Murzakanov foi a última vítima de Costa na organização.
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No card principal do UFC 333, Aaron Pico também se destacou ao nocautear Losene Keita ainda no primeiro round. O americano, que estava em 14º no ranking dos pesos-penas (até 65,7 kg), subiu para a décima posição após a performance expressiva.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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