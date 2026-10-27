Lutador do UFC sofre acidente de carro nos EUA; veja vídeo
Colisão ocorreu em Los Angeles; atleta descartou processo e confirmou que todos passam bem
Na madrugada desta segunda-feira (26), em Los Angeles (Estados Unidos), o lutador do UFC King Green sofreu um acidente de carro enquanto transmitia uma live nas redes sociais. O peso-leve dirigia sua Range Rover quando colidiu com outro veículo em um cruzamento, mas ninguém ficou gravemente ferido.
King Green estava ao volante de seu carro customizado quando, aparentemente sem perceber que o semáforo havia fechado, avançou o sinal vermelho. Um veículo que vinha na direção oposta fez uma conversão à esquerda e entrou na trajetória do lutador, provocando uma colisão de forte impacto que danificou seriamente ambos os automóveis.
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O lutador registrou o momento do acidente durante a transmissão ao vivo e, logo após o ocorrido, comentou sobre o episódio nas redes sociais. Ele lamentou a perda do veículo, que chamou de "xodó", e questionou a atitude da outra motorista, que, segundo ele, teria causado o acidente ao entrar em sua frente. Apesar do susto, King garantiu que ninguém envolvido sofreu ferimentos graves ou corre risco de vida.
Horas depois, King Green usou o Instagram para informar que não pretende tomar medidas legais contra a condutora do outro carro, classificando o acidente como uma "situação infeliz". Resta saber se a outra parte seguirá o mesmo caminho ou buscará resolução judicial.
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No UFC, King Green tem uma trajetória longa e experiente. Aos 40 anos, o americano acumula 56 lutas no MMA profissional, com 36 vitórias, 18 derrotas, um empate e um no contest. Recentemente, no UFC 332, foi nocauteado pelo argentino Esteban Ribovics, interrompendo uma sequência de quatro vitórias consecutivas.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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