Charles do Bronx aconselha Poatan no UFC 335: 'Nocautear fácil'

Charles Oliveira analisou o confronto entre Alex "Poatan" Pereira e Sergei Pavlovich, marcado para 12 de dezembro no UFC 335, em Las Vegas (Estados Unidos). O ex-campeão peso-leve (até 70,3 kg) ressaltou a movimentação e os chutes do brasileiro como fatores decisivos para o combate na divisão dos pesos-pesados.

Em entrevista ao portal "MMA Fighting", Do Bronx demonstrou confiança no compatriota e projetou um triunfo contundente no confronto. Ainda assim, reconheceu os perigos de enfrentar um dos atletas mais potentes da categoria dos pesos-pesados (até 120,2 kg) do UFC.

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— O Pavlovich é um cara duríssimo, pegador, pesado e forte. Mas o Poatan é o Poatan. Se estiver na mente dele, no timing dele e conectar a mão, pode nocautear fácil. É uma luta muito perigosa, eu sei disso. Mas o Pavlovich não defende chute e o Poatan chuta demais, se movimenta bem. Se ele conseguir pegar o timing primeiro, com certeza vai ser mais um grande nocaute.

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)<br>

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O duelo entre Poatan e Pavlovich reúne dois lutadores com estilos distintos na categoria mais pesada do UFC. Enquanto o russo é conhecido pela força e poder de nocaute, o brasileiro se destaca pela técnica, especialmente na movimentação e nos golpes com as pernas.

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O UFC 335, que terá o embate entre Alex Pereira e Sergei Pavlovich como evento co-principal, está agendado para 12 de dezembro em Las Vegas (Estados Unidos) e promete ser um dos principais confrontos da temporada na divisão dos pesos-pesados. Na luta principal do dia, Charles Do Bronx enfrenta Diego Lopes em um duelo 100% brasileiro pelo peso-leve.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.