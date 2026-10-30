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Treinador prevê volta de McGregor ao UFC: 'Coisas impossíveis'

John Kavanagh destaca recuperação do lutador após cirurgia no joelho e prevê retorno aos treinos em 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:05
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

John Kavanagh, treinador de Conor McGregor, acredita que o ex-campeão do UFC pode retornar ao octógono após se recuperar de uma grave lesão no joelho sofrida em julho de 2025. O irlandês deve retomar os treinos específicos de MMA apenas no próximo ano, conforme afirmou o técnico.

A maior estrela da história do MMA enfrenta um momento delicado na carreira após sofrer uma lesão séria no joelho durante sua luta contra Max Holloway no UFC 329, que exigiu cirurgia e afastamento das competições. Apesar disso, seu treinador, John Kavanagh, que acompanha o lutador há 22 anos, mantém a confiança no retorno do atleta ao esporte.

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— Ele diz que vai lutar novamente. Acho que estou com ele há tempo demais. São 22 anos juntos, e já o vi fazer muitas coisas que pareciam impossíveis, várias vezes. Então, se ele diz que vai voltar, não vou duvidar dele.

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Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', Kavanagh ressaltou ainda que McGregor está evoluindo bem na reabilitação e já se movimenta com facilidade, embora ainda não esteja apto para retomar a preparação completa para as lutas.

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— Provavelmente será no próximo ano que ele poderá começar a voltar aos treinos específicos de MMA. Ele está fazendo a reabilitação e parece estar bem. Está se movimentando muito bem. (…) Simplesmente não sinto que ele já tenha parado de competir. Como isso vai acontecer? Não sei.

Desde que alcançou o auge da carreira com dois cinturões do UFC nas categorias peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg), McGregor tem competido com menos frequência. Nos últimos quase dez anos, disputou apenas cinco combates, vencendo apenas um deles, contra Donald 'Cowboy' Cerrone em janeiro de 2020. As derrotas para Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier (duas vezes) e Max Holloway, além das lesões recentes, contribuíram para sua ausência prolongada no octógono.

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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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Kavanagh não soube precisar quando exatamente McGregor voltará a competir, mas acredita que o próximo ano será decisivo para o retorno aos treinos específicos de MMA. O treinador destaca que o lutador ainda não parou de competir mentalmente e que a recuperação física está progredindo de forma satisfatória.

O próximo passo para Conor McGregor será a retomada dos treinos específicos de MMA em 2024, conforme o progresso da reabilitação da lesão no joelho. A data do seu retorno oficial ao UFC ainda não foi definida.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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