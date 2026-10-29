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Atual campeão dos penas, Volkanovski supera recorde de José Aldo no UFC

Australiano derrotou Movsar Evloev, no último sábado (24), por nocaute técnico

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 10:21
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O australiano Alexander Volkanovski (centro) comemora após derrotar o russo Movsar Evloev em luta válida pela categoria peso-pena masculina, durante o evento UFC Fight Night na Etihad Arena, em Abu Dhabi, na madrugada de 25 de outubro de 2026
O australiano Alexander Volkanovski (centro) comemora após derrotar o russo Movsar Evloev em luta válida pela categoria peso-pena masculina, durante o evento UFC Fight Night na Etihad Arena, em Abu Dhabi, na madrugada de 25 de outubro de 2026 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Alexander Volkanovski voltou a fazer história no UFC 333. Ao derrotar Movsar Evloev e defender o cinturão dos penas, o australiano chegou à nona vitória em disputas pelo título da categoria dentro do Ultimate e ultrapassou José Aldo. O brasileiro soma oito triunfos desse tipo na organização – ou seja, desde fusão com o WEC.

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A marca, porém, exige uma ressalva quando toda a trajetória de Aldo é considerada. Antes da fusão entre WEC e UFC, o brasileiro já era campeão dos penas da antiga organização e conquistou duas defesas de cinturão. Em 2010, após a união das empresas, Aldo foi declarado o primeiro campeão peso-pena da história do UFC.

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Por isso, considerando também as disputas de título realizadas no WEC, o recorde de vitórias em lutas valendo o cinturão dos penas ainda pertence a Aldo. O lutador manauara terminou sua passagem pela categoria com dez vitórias em combates pelo título, enquanto Volkanovski agora soma nove.

Empate em defesas de cinturão

Se Volkanovski passou Aldo em uma estatística, outra marca histórica continua dividida entre os dois. Com o resultado no UFC 333, o australiano chegou à sétima defesa bem-sucedida do cinturão dos penas, igualando o recorde estabelecido pelo brasileiro.

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Aldo construiu as sete defesas durante seu primeiro reinado no UFC, entre 2010 e 2015. Volkanovski, por sua vez, alcançou as sete defesas, somando seus dois reinados. O australiano perdeu o cinturão para Ilia Topuria em 2024, mas voltou ao topo no ano seguinte e, desde então, já defendeu o título duas vezes, incluindo a vitória sobre Evloev no UFC 333.

A nova marca reforça a dimensão histórica da rivalidade entre os dois maiores nomes da categoria. Em 2019, Volkanovski derrotou Aldo por decisão unânime no UFC 237. A vitória foi crucial para que o atual campeão chegasse à sua primeira disputa pelo cinturão, que aconteceu na luta seguinte, contra Max Holloway.

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