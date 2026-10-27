Adesanya questiona atitude de Alex Poatan no UFC: 'Eu não gosto disso'
Ex-campeão do UFC questionou a decisão de Poatan de permanecer nos pesos-pesados
Israel Adesanya não escondeu a surpresa com os planos de Alex Poatan para a sequência de sua carreira no UFC. O brasileiro decidiu permanecer nos pesos-pesados após a derrota para Ciryl Gane e já tem novo compromisso na categoria, contra Sergei Pavlovich. A possibilidade de só retornar aos meio-pesados em caso de nova derrota, porém, foi questionada pelo antigo rival.
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— Eu vi um vídeo do Pereira dizendo que, se ele perder para o Pavlovich, ele vai voltar para os meio-pesados. Eu não gosto disso. Não gosto de ele estar dizendo isso por aí. Porque o que diabos você quer dizer com: "Se eu perder?" — declarou Adesanya, durante participação no podcast "Precision", ao lado de Demetrious Johnson.
Para Izzy, a decisão de continuar entre os pesos-pesados não era necessária depois do revés para Gane, no UFC Casa Branca. O nigeriano entende que Poatan poderia ter voltado aos 93 kg imediatamente, em vez de aceitar outro desafio na categoria de cima. Pavlovich e o brasileiro se enfrentam em 12 de dezembro, em Las Vegas.
— Volte para o "Chama". Toda essa besteira, se atenha (a falar): "Chama". Por que não ficar nos meio-pesados após a última luta contra o Ciryl Gane? Pensei que ele voltaria para os 93 kg. É que fazia sentido. Não sei por que ele aceitou essa luta (Pavlovich). Não faz sentido para mim — completou.
Rivalidade entre Adesanya e Poatan
A crítica vem de um dos nomes que mais conhece a trajetória de Poatan. Os dois se enfrentaram quatro vezes nos esportes de combate, com duas vitórias do brasileiro no kickboxing e uma no MMA. No primeiro encontro pelo UFC, em 2022, Poatan nocauteou Adesanya, mas o nigeriano venceu a revanche, em abril de 2023, também por nocaute.
Desde então, a relação entre os antigos rivais mudou. As provocações deram lugar a elogios públicos, e ambos já falaram até sobre a possibilidade de treinarem juntos. Agora, mesmo com a boa relação, o antigo adversário voltou a dar sua opinião sobre uma escolha importante na carreira do brasileiro.
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