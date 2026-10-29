Ex-campeão do UFC conquista título mundial após superar câncer três vezes
Andrei Arlovski se tornou campeão mundial do BKFC, organização de boxe sem luvas
Andrei Arlovski adicionou mais um capítulo marcante à carreira no MMA. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-campeão do UFC revelou que enfrentou o câncer em três oportunidades ao longo dos últimos anos. Mesmo após os diagnósticos e os tratamentos, manteve-se na ativa e conquistou o cinturão dos pesos-pesados do BKFC, organização de boxe sem luvas.
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Aos 47 anos, o bielorrusso fez questão de destacar a força mental necessária para atravessar os períodos mais difíceis. Os diagnósticos chegaram a deixá-lo abalado, mas não foram suficientes para fazê-lo abandonar a carreira.
— Eu venci o câncer três vezes! Agora sou campeão dos pesos-pesados do BKFC! Isso é um fato! — escreveu.
O primeiro diagnóstico ocorreu em 2010, enquanto uma nova batalha contra a doença veio três anos depois. Mais à frente, um tumor no rim e 28 linfonodos precisaram ser removidos, além de ter realizado sessões de quimioterapia.
Mesmo diante dos tratamentos, o veterano voltou a competir. Nos meses seguintes à retirada do tumor, segundo seu próprio relato, vieram vitórias no Dirty Boxing, no boxe tradicional e no BKFC. A sequência terminou com a conquista do cinturão da organização.
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Título do BKFC veio em 2026
A conquista aconteceu em fevereiro deste ano, quando Arlovski enfrentou Ben Rothwell pelo cinturão dos pesos-pesados do BKFC. A vitória por interrupção médica no terceiro round colocou mais um título mundial na coleção do veterano.
A trajetória nos esportes de combate começou ainda nos anos 2000 e ganhou projeção internacional durante a passagem pelo UFC. Em 2005, veio o cinturão interino dos pesos-pesados e, posteriormente, o reconhecimento como campeão linear da categoria após a saída de Frank Mir.
Mais de duas décadas depois do início da carreira, a idade também virou alvo de comentários nas redes sociais. A resposta veio com uma mensagem de perseverança e confiança no próprio caminho.
— Eu não desisto. Eu não paro. Não importa o que aconteça, continuo seguindo em frente.
Além da conquista no BKFC, permanece o desejo de voltar a lutar no UFC. Arlovski chegou, inclusive, a marcar Dana White na publicação, mas lamentou que esse plano não deve acontecer.
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