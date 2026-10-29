Andrei Arlovski adicionou mais um capítulo marcante à carreira no MMA. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-campeão do UFC revelou que enfrentou o câncer em três oportunidades ao longo dos últimos anos. Mesmo após os diagnósticos e os tratamentos, manteve-se na ativa e conquistou o cinturão dos pesos-pesados do BKFC, organização de boxe sem luvas.

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Aos 47 anos, o bielorrusso fez questão de destacar a força mental necessária para atravessar os períodos mais difíceis. Os diagnósticos chegaram a deixá-lo abalado, mas não foram suficientes para fazê-lo abandonar a carreira.

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— Eu venci o câncer três vezes! Agora sou campeão dos pesos-pesados do BKFC! Isso é um fato! — escreveu.

O primeiro diagnóstico ocorreu em 2010, enquanto uma nova batalha contra a doença veio três anos depois. Mais à frente, um tumor no rim e 28 linfonodos precisaram ser removidos, além de ter realizado sessões de quimioterapia.

Mesmo diante dos tratamentos, o veterano voltou a competir. Nos meses seguintes à retirada do tumor, segundo seu próprio relato, vieram vitórias no Dirty Boxing, no boxe tradicional e no BKFC. A sequência terminou com a conquista do cinturão da organização.

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Título do BKFC veio em 2026

A conquista aconteceu em fevereiro deste ano, quando Arlovski enfrentou Ben Rothwell pelo cinturão dos pesos-pesados do BKFC. A vitória por interrupção médica no terceiro round colocou mais um título mundial na coleção do veterano.

A trajetória nos esportes de combate começou ainda nos anos 2000 e ganhou projeção internacional durante a passagem pelo UFC. Em 2005, veio o cinturão interino dos pesos-pesados e, posteriormente, o reconhecimento como campeão linear da categoria após a saída de Frank Mir.

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Mais de duas décadas depois do início da carreira, a idade também virou alvo de comentários nas redes sociais. A resposta veio com uma mensagem de perseverança e confiança no próprio caminho.

— Eu não desisto. Eu não paro. Não importa o que aconteça, continuo seguindo em frente.

Além da conquista no BKFC, permanece o desejo de voltar a lutar no UFC. Arlovski chegou, inclusive, a marcar Dana White na publicação, mas lamentou que esse plano não deve acontecer.

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