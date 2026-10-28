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UFC: Alex Poatan elege brasileiro como seu lutador favorito

Ex-campeão do UFC elogia o estilo agressivo de Prates e cita outros brasileiros que acompanha de perto na organização

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 16:02
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Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)
Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Alex "Poatan" Pereira revelou sua admiração por Carlos Prates e destacou o meio-médio como seu lutador brasileiro favorito para acompanhar no UFC. Em entrevista ao canal "Connect Cast", o ex-campeão explicou que sua preferência está ligada ao estilo ofensivo do atleta e à capacidade de definir combates por nocaute.

Além de Prates, Poatan mencionou outros nomes brasileiros que despertam seu interesse na organização, como Maurício Ruffy, Charles Oliveira, conhecido como Do Bronx, e Jean Silva. No entanto, ao falar sobre quem mais gosta de assistir, o paulista demonstrou entusiasmo especial pelo representante dos meio-médios.

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— Eu gosto do Prates, Ruffy, Charles e Jean Silva, esses caras todos. O primeiro que eu gosto de ver ali… eu gosto de nocaute, entendeu? O Prates mesmo é o cara!

Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

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Recentemente, Prates foi confirmado como desafiante ao título interino da categoria, após a confirmação de que o campeão Islam Makhachev só deve retornar em meados de 2027. O confronto para definir o cinturão provisório será contra Michael Morales, no co-main event do UFC 336, marcado para 30 de janeiro.

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No UFC 333, realizado em Abu Dhabi no último sábado (24), Alexander Volkov conquistou uma importante vitória sobre Rizvan Kuniev, o que o levou a subir duas posições no ranking dos pesos-pesados (até 120,2 kg) da organização, alcançando o segundo lugar. A atualização dos rankings foi divulgada nesta terça-feira.

Volkov, que antes ocupava a quarta colocação na lista elaborada com auxílio de inteligência artificial pela 'Meta', agora está atrás apenas de Tom Aspinall, que está afastado por tempo indeterminado devido a uma lesão ocular. Com essa ascensão, Volkov ultrapassou nomes de destaque como Alex 'Poatan' Pereira e Sergei Pavlovich, aproximando-se de uma possível disputa pelo cinturão da categoria.

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