Dana White faz convite a Zuckerberg para lutar em evento do UFC

O UFC realiza nesta quarta-feira (25), no Apex, em Las Vegas, Estados Unidos, a primeira edição do UFC BJJ, nova liga voltada exclusivamente para o jiu-jítsu, que chega para substituir o antigo Invitational. O projeto contará com nomes de alto nível da modalidade e, segundo o presidente Dana White, pode abrir espaço para celebridades e atletas de outras áreas nas próximas edições.

continua após a publicidade

➡️ Dana White anuncia luta principal entre dois brasileiros no UFC Noche

Em entrevista ao TMZ Sports, Dana White afirmou que a organização pretende escalar figuras conhecidas de fora do MMA. Um dos nomes citados foi o de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e CEO da META, que é praticante de jiu-jitsu e já competiu em torneios amadores.

— O Zuckerberg já competiu em torneios. Assim como os atores Mario Lopez e Tom Hardy já competiram em torneios. O UFC BJJ é um lugar em que todos poderiam vir e competir jiu-jitsu aqui no UFC. Sim, nós (Dana e Mark) conversamos bastante sobre luta, obviamente. Se o Mark seguir treinando e competindo, ele pode literalmente vir até aqui e lutar. 100% — declarou White.

continua após a publicidade

Mark Zuckerberg com Alexander Volkanovski no UFC 298 (Foto: Sean M. Haffey / AFP)

Em 2023, rumores de uma possível luta entre Zuckerberg e Elon Musk chegaram a circular após trocas de provocações públicas. Dana White chegou a se oferecer para organizar o combate e sugeriu o Coliseu de Roma como local do evento. No entanto, a luta nunca foi confirmada.

Zuckerberg tem relação próxima com Dana White e com o UFC. Já participou de edições privadas do Fight Night, serviu como corner do lutador Alexander Volkanovski no UFC 298, quando o australiano foi derrotado por Ilia Topuria. Mais recentemente, indicou White para integrar a diretoria da META.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte