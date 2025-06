Jon Jones anunciou sua aposentadoria do MMA profissional no último fim de semana. O ex-campeão de duas categorias do UFC recebeu homenagem de Khabib Nurmagomedov nessa segunda-feira (23), que o considerou o melhor lutador da história da organização.

continua após a publicidade

UFC confirma Caio Borralho x Imavov no evento de Paris; veja

Khabib utilizou suas redes sociais para prestar tributo ao americano; veja

Tradução: Meus parabéns, lenda. Mesmo que não fôssemos amigos, você é o melhor lutador da história do UFC e inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Você não tem mais nada a provar neste esporte.

O reconhecimento de Khabib tem relevância significativa no universo das lutas. O russo se aposentou invicto em 2020 e também é frequentemente mencionado nas discussões sobre os maiores lutadores de todos os tempos nas artes marciais mistas.

continua após a publicidade

➡️ UFC: Aposentadoria de Jon Jones é confirmada e Aspinall se torna campeão linear

Carreira de Jon Jones

Jones, conhecido pelo apelido "Bones", encerra sua carreira aos 37 anos. O americano deixa o esporte com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado. Durante sua trajetória, dominou a divisão dos meio-pesados (93 kg) como campeão e posteriormente conquistou o título dos pesos-pesados após mudar de categoria.

A decisão de Jones de encerrar sua carreira gerou diferentes reações entre personalidades do esporte. Enquanto Renato "Moicano" criticou a aposentadoria do lutador, outros especialistas e fãs reforçaram a opinião de que Jones é o maior lutador de todos os tempos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte