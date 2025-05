Jean Silva desmente recusa e provoca Diego Lopes: ‘Sobrou para ele’

Depois de rumores nas últimas semanas, Jean Silva veio a público desmentir que negou luta contra Diego Lopes no UFC. Segundo o membro da Fighting Nerds, a organização não ofereceu o combate contra o compatriota, mas afirmou que seria a "oportunidade perfeita". Além disso, "Lord" projetou o duelo e cravou que iria "quebrar" Lopes.

Rivalidade?

Em vídeo postado no seu canal do Youtube, Silva negou que rejeitou luta contra Diego Lopes. Na sequência, Jean afirmou que venceria o compatriota e que iria "quebrar ele" em um eventual combate. Os lutadores já possuem um pequeno atrito nos bastidores, em agosto de 2024. Segundo o membro da Fighting Nerds, Lopes entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele. O brasileiro-mexicano até questionou o rival, mas pouco adiantou.

— Eu neguei luta? Que p* é essa? Não, tá maluco? Essa luta nem chegou no meu ouvido. Vou procurar essa informação e ligar para o Diego: ‘Irmão, tá sabendo disso aqui? A gente vai sair na mão? Qual que é a pira?’ Porque eu não nego p* nenhuma. Vou quebrar ele se essa luta acontecer. Sobrou pra ele ser mastigado e daquele jeito — disparou Jean.

Retrospecto

Ambos lutaram pela última vez no mesmo evento, no UFC 314, em abril. Na ocasião, Jean deu show ao vencer Bryce Mitchell por submissão no segundo round. Já Diego teve a oportunidade de lutar pelo cinturão vago do peso pena contra Alexander Volkanovksi, mas foi derrotado por decisão unânime. Mesmo com resultados opostos em seus últimos combates, Silva e Lopes são considerados o futuro da divisão até 66 kg.