Elijah Smith nocauteia Toshiomi Kazama com golpe brutal; veja o vídeo
Evento está sendo realizado nos Estados Unidos
Com um nocaute brutal, Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama no primeiro round pela preliminar do UFC Vegas 109. O americano aplicou um nocaute absurdo, faltando 50 segundos para o término da luta. A vitória impressionante marca a ascensão de Elijah Smith na concorrida categoria dos galos e certamente o coloca como um nome a ser observado para futuros grandes desafios na organização. Para Kazama, resta a recuperação após o duro revés.
Como foi a luta entre Elijah Smith e Kazama pelo UFC Vegas 109
Implacável! A luta começou com Toshiomi Kazama tomando a iniciativa com sua velocidade, mas Elijah Smith usou sua força para reverter a situação e passar a controlar o combate. No momento decisivo, o japonês tentou aplicar um estrangulamento (triângulo), mas Smith defendeu de forma brutal: levantou o adversário no ar e o arremessou com violência contra o chão.
FICHA TÉCNICA
UFC VEGAS 109
📆 Data: 09 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)
🌍 Local: UFC Apex, Las Vegas, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal (a partir das 20h, horário de Brasília)
Peso-médio: Roman Dolidze vs. Anthony Hernandez
Peso-galo: Steve Erceg vs. Ode' Osbourne
Peso-palha: Iasmin Lucindo vs. Angela Hill
Peso-pena: Andre Fili vs. Christian Rodriguez
Peso-galo: Miles Johns vs. Jean Matsumoto
Peso-médio: Eryk Anders vs. Christian Leroy Duncan
Card Preliminar (a partir das 17h, horário de Brasília)
Peso-meio-pesado: Julius Walker vs. Rafael "Fael" Cerqueira
Peso-galo: Elijah Smith vs. Toshiomi Kazama
Peso-galo: Joselyne Edwards vs. Priscila Cachoeira
Peso-meio-médio: Uros Medic vs. Gilbert Urbina
Peso-mosca: Gabriella Fernandes vs. Julija Stoliarenko
Peso-meio-pesado: Cody Brundage vs. Eric McConico
