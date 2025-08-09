Com um nocaute brutal, Elijah Smith venceu Toshiomi Kazama no primeiro round pela preliminar do UFC Vegas 109. O americano aplicou um nocaute absurdo, faltando 50 segundos para o término da luta. A vitória impressionante marca a ascensão de Elijah Smith na concorrida categoria dos galos e certamente o coloca como um nome a ser observado para futuros grandes desafios na organização. Para Kazama, resta a recuperação após o duro revés.

Como foi a luta entre Elijah Smith e Kazama pelo UFC Vegas 109

Implacável! A luta começou com Toshiomi Kazama tomando a iniciativa com sua velocidade, mas Elijah Smith usou sua força para reverter a situação e passar a controlar o combate. No momento decisivo, o japonês tentou aplicar um estrangulamento (triângulo), mas Smith defendeu de forma brutal: levantou o adversário no ar e o arremessou com violência contra o chão.

FICHA TÉCNICA

UFC VEGAS 109

📆 Data: 09 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

🌍 Local: UFC Apex, Las Vegas, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal (a partir das 20h, horário de Brasília)

Peso-médio: Roman Dolidze vs. Anthony Hernandez

Peso-galo: Steve Erceg vs. Ode' Osbourne

Peso-palha: Iasmin Lucindo vs. Angela Hill

Peso-pena: Andre Fili vs. Christian Rodriguez

Peso-galo: Miles Johns vs. Jean Matsumoto

Peso-médio: Eryk Anders vs. Christian Leroy Duncan

Card Preliminar (a partir das 17h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Julius Walker vs. Rafael "Fael" Cerqueira

Peso-galo: Elijah Smith vs. Toshiomi Kazama

Peso-galo: Joselyne Edwards vs. Priscila Cachoeira

Peso-meio-médio: Uros Medic vs. Gilbert Urbina

Peso-mosca: Gabriella Fernandes vs. Julija Stoliarenko

Peso-meio-pesado: Cody Brundage vs. Eric McConico

