UFC: Jon Jones se pronuncia após anunciar aposentadoria

Dana White anunciou que Jon Jones não é mais campeão peso pesado do UFC e que está aposentado do MMA, em coletiva de imprensa realizada após o UFC Baku, neste sábado (21). Na manhã do dia seguinte, o, agora, ex-lutador foi às redes sociais se pronunciar para falar sobre a decisão de pendurar as luvas.

continua após a publicidade

➡️ UFC: Aposentadoria de Jon Jones é confirmada e Aspinall se torna campeão linear

Com a aposentadoria, Jon Jones perdeu o cinturão linear peso pesado do UFC. Sem o americano, a organização promoveu ao posto o inglês Tom Aspinall, que era campeão interino da divisão até 120kg.

Pronunciamento de Jon Jones

Na rede social "X" (antigo Twitter), Jon Jones se pronunciou pela primeira vez após Dana White anunciar sua aposentadoria do MMA. Na postagem, "Bones" agradeceu ao UFC por dar a oportunidade de realizar seus sonhos no esporte. Confira a nota:

continua após a publicidade

Tradução: "Hoje, anuncio oficialmente minha aposentadoria do UFC. Esta decisão vem após muita reflexão, e quero reservar um momento para expressar minha mais profunda gratidão pela jornada que vivi ao longo dos anos. Desde a primeira vez que pisei no octógono, meu objetivo era desafiar os limites do que era possível neste esporte. Tornar-me o mais jovem campeão do UFC da história, defender meu título contra alguns dos melhores lutadores do mundo e compartilhar momentos inesquecíveis com fãs do mundo todo — essas são memórias que guardarei para sempre. Enfrentei altos e baixos incríveis, mas cada desafio me ensinou algo valioso e me tornou mais forte, tanto como lutador quanto como pessoa. Quero agradecer ao UFC, ao Dana (White), ao Hunter (Campbell), ao Lorenzo (Fertitta), a Deus, à minha família, aos meus treinadores, aos meus companheiros de equipe e a todos os fãs que me apoiaram em cada capítulo. O apoio inabalável e a fé que vocês depositaram em mim foram a minha base. Aos meus colegas lutadores, obrigado por despertarem o que há de melhor em mim e pelo respeito que compartilhamos dentro e fora do octógono. Ao encerrar este capítulo da minha vida, anseio por novas oportunidades e desafios. O MMA sempre fará parte de quem eu sou, e estou animado para ver como posso continuar contribuindo para o esporte e inspirar outras pessoas de novas maneiras. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada incrível comigo. O melhor ainda está por vir."

Jon Jones derrotou Stipe Miocic em seu último combate no UFC (Foto: Sarah Stier/AFP)

Legado de Jon Jones

Jon Jones deixa o MMA sendo considerado um dos maiores da história do esporte. Aos 23 anos, o americano se tornou o campeão mais jovem da história do UFC, ao derrotar Maurício "Shogun" Rua, pelo cinturão do peso meio-pesado. Com o título da divisão, o americano fez 12 defesas (a maior da história da organização) e derrotou nomes como Lyoto Machida, Vitor Belfort, Chael Sonnen e Daniel Cormier.

continua após a publicidade

Jon Jones com o cinturão do peso meio-pesado do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Após diversas polêmicas dentro e fora dos octógonos, com exame de antidoping positivo e envolvimento em um acidente onde bateu o carro e fugiu sem prestar assistência a uma mulher grávida, Jones subiu de divisão para disputar o cinturão vago do peso pesado, em 2023.

Na nova categoria, derrotou Cyril Gane no primeiro round e conquistou o título. Jones realizou apenas uma defesa, quando bateu Stipe Miocic, por nocaute técnico, no terceiro assalto, em novembro de 2024. Desde a subida, diversos fãs aguardavam ansiosamente o retorno do americano para encarar o inglês Tom Aspinall, campeão interino, para realizar a luta de unificação.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic em seu último combate no UFC (Foto: Sarah Stier/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Porém, a luta dos sonhos não irá acontecer. Após a realização do primeiro evento do UFC no Azerbaijão, Dana White veio a público anunciar que Jon Jones está aposentado do MMA. Com a saída do americano, Tom Aspinall foi promovido de campeão interino a campeão linear do peso pesado do Ultimate.

— Jon Jones nos chamou na última noite e se aposentou. Jon Jones está oficialmente aposentado. Tom Aspinall é o campeão peso pesado do UFC — anunciou o presidente da organização.