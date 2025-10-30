Garcia x Onama: conheça os seis brasileiros do card no UFC Vegas 110

Seis lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 110 a partir desta sexta-feira (31), no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Steve Garcia e o ugandês David Onama. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.

continua após a publicidade

➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda

Para abrir o card principal, o Brasil será representado por Allan "Puro Osso" Nascimento. O evento contará ainda participação de cinco lutadores brasileiros no preliminar: Kevin Christian, Norma Dumont, Ketlen Vieira, Ariane Carnelossi e Talita Alencar.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 110

Allan Nascimento

Apelido: Puro Osso

Cartel no MMA: 21-6

Idade: 34 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Cody Durden (Estados Unidos)

continua após a publicidade

De volta ao octógono pela segunda vez em 2025, Puro Osso chega com três vitórias consecutivas no UFC. O brasileiro busca a entrada para o ranking dos moscas, enquanto Durden espera superar o ano sem vitórias – a última foi em setembro de 2024.

Kevin Christian

Apelido: -

Cartel no MMA: 9-2

Idade: 30 anos

Cidade: Rio Preto da Eva, AM

Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Billy Elekana (Estados Unidos)

continua após a publicidade

Após a contratação no Contender Series, Kevin fará sua estreia no UFC neste sábado (1º) contra o norte-americano Billy Elekana. Enquanto isso, o adversário conta com uma vitória e uma derrota na organização.

Norma Dumont

Apelido: The Immortal

Cartel no MMA: 12-2

Idade: 35 anos

Cidade: Belo Horizonte, MG

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 4º colocação

Próximo adversário: Ketlen Vieira (Brasil)

A brasileira luta por uma chance de disputar o cinturão do peso-galo. Apesar de a luta estar no card preliminar, Dumont busca a sexta vitória consecutiva para conquistar o "title shot" contra Kayla Harrison.

Ketlen Vieira

Apelido: Fenômeno

Cartel no MMA: 15-4

Idade: 34 anos

Cidade: Manaus, AM

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 3º colocado

Próximo adversário: Norma Dumont (Brasil)

Assim como Dumont, Ketlen procura uma oportunidade de disputar o título do UFC. A brasileira, no entanto, está com uma sequência de apenas uma vitória na organização. Antes disso, a última derrota aconteceu contra Kayla Harrison, atual campeã da categoria, em outubro de 2024.

Ariane Carnelossi

Apelido: Sorriso

Cartel no MMA: 15-3

Idade: 32 anos

Cidade: Álvares Machado, SP

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Talita Alencar (Brasil)

A brasileira ficou fora do octógono por dois anos devido a uma sequência de lesões. De volta em maio de 2025, Ariane superou no segundo round a venezuelana Piera Rodriguez, que foi desclassificada.

Talita Alencar

Apelido: Problem Child

Cartel no MMA: 6-1-1

Idade: 35 anos

Cidade: Carutapera, MA

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Ariane Carnelossi (Brasil)

De volta ao octónogo após a derrota no UFC BJJ, Talita busca a segunda vitória consecutiva no Ultimate pela primeira vez em sua carreira.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Veja o card completo do UFC Vegas 110

Card Principal - 20 horas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Steve Garcia x David Onama

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Ante Delija

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Themba Gorimbo

Peso-pena (até 65,7 Kg): Isaac Dulgarian x Yadier del Valle

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Daniel Frunza

Peso-casado (até 58,9 Kg): Allan "Puro Osso" Nascimento x Cody Durden

Card Preliminar - 17 horas

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Billy Elekana x Kevin Christian

Peso-galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Chang Ho Lee

Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Sedriques Dumas

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Norma Dumont

Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Montserrat Ruiz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Philip Rowe x Seok Hyeon Ko

Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Ariane Carnelossi