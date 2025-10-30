Garcia x Onama: conheça os seis brasileiros do card no UFC Vegas 110
O evento acontecerá no dia 1 de novembro, com início às 17h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Seis lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 110 a partir desta sexta-feira (31), no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Steve Garcia e o ugandês David Onama. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.
Relacionadas
➡️ Após dedada no UFC 321, campeão dos pesados sofre para enxergar; entenda
Para abrir o card principal, o Brasil será representado por Allan "Puro Osso" Nascimento. O evento contará ainda participação de cinco lutadores brasileiros no preliminar: Kevin Christian, Norma Dumont, Ketlen Vieira, Ariane Carnelossi e Talita Alencar.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 110
Allan Nascimento
Apelido: Puro Osso
Cartel no MMA: 21-6
Idade: 34 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Cody Durden (Estados Unidos)
De volta ao octógono pela segunda vez em 2025, Puro Osso chega com três vitórias consecutivas no UFC. O brasileiro busca a entrada para o ranking dos moscas, enquanto Durden espera superar o ano sem vitórias – a última foi em setembro de 2024.
Kevin Christian
Apelido: -
Cartel no MMA: 9-2
Idade: 30 anos
Cidade: Rio Preto da Eva, AM
Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Billy Elekana (Estados Unidos)
Após a contratação no Contender Series, Kevin fará sua estreia no UFC neste sábado (1º) contra o norte-americano Billy Elekana. Enquanto isso, o adversário conta com uma vitória e uma derrota na organização.
Norma Dumont
Apelido: The Immortal
Cartel no MMA: 12-2
Idade: 35 anos
Cidade: Belo Horizonte, MG
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 4º colocação
Próximo adversário: Ketlen Vieira (Brasil)
A brasileira luta por uma chance de disputar o cinturão do peso-galo. Apesar de a luta estar no card preliminar, Dumont busca a sexta vitória consecutiva para conquistar o "title shot" contra Kayla Harrison.
Ketlen Vieira
Apelido: Fenômeno
Cartel no MMA: 15-4
Idade: 34 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 3º colocado
Próximo adversário: Norma Dumont (Brasil)
Assim como Dumont, Ketlen procura uma oportunidade de disputar o título do UFC. A brasileira, no entanto, está com uma sequência de apenas uma vitória na organização. Antes disso, a última derrota aconteceu contra Kayla Harrison, atual campeã da categoria, em outubro de 2024.
Ariane Carnelossi
Apelido: Sorriso
Cartel no MMA: 15-3
Idade: 32 anos
Cidade: Álvares Machado, SP
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Talita Alencar (Brasil)
A brasileira ficou fora do octógono por dois anos devido a uma sequência de lesões. De volta em maio de 2025, Ariane superou no segundo round a venezuelana Piera Rodriguez, que foi desclassificada.
Talita Alencar
Apelido: Problem Child
Cartel no MMA: 6-1-1
Idade: 35 anos
Cidade: Carutapera, MA
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Ariane Carnelossi (Brasil)
De volta ao octónogo após a derrota no UFC BJJ, Talita busca a segunda vitória consecutiva no Ultimate pela primeira vez em sua carreira.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Veja o card completo do UFC Vegas 110
Card Principal - 20 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Steve Garcia x David Onama
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Ante Delija
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Themba Gorimbo
Peso-pena (até 65,7 Kg): Isaac Dulgarian x Yadier del Valle
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Daniel Frunza
Peso-casado (até 58,9 Kg): Allan "Puro Osso" Nascimento x Cody Durden
Card Preliminar - 17 horas
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Billy Elekana x Kevin Christian
Peso-galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Chang Ho Lee
Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson x Sedriques Dumas
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Norma Dumont
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Montserrat Ruiz
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Philip Rowe x Seok Hyeon Ko
Peso-palha (até 52,1 Kg): Talita Alencar x Ariane Carnelossi
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias