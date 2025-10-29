menu hamburguer
Renato Moicano afirma que 'coisa ruim voltou' no UFC e faz novo desafio

Brasileiro provoca Haqparast e mantém desejo de enfrentá-lo após o UFC 321

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Wilson Spiler
Dia 29/10/2025
17:07
renato-moicano-ufc-paris
Renato Moicano após vitória em UFC Paris (Foto: UFC)
O brasileiro Renato Moicano já tem um alvo definido para sua próxima luta no UFC. Mesmo com o resultado do último sábado (25), "Money" ainda quer desafiar o afegão Nasrat Haqparast, em quem apostou que venceria no UFC 321 – o que não aconteceu. A declaração foi feita em um dos vídeos publicados em seu canal no YouTube.

Antes do evento, Moicano havia afirmado que o afegão derrotaria Quillan Salkilld e, em sequência, aproveitaria para desafiar o brasileiro no octógono. O desafio, no entanto, nunca aconteceu, porque Haqparast foi nocauteado no primeiro round.

O resultado não passou despercebido por Renato, que reforçou ainda ter interesse em encarar o lutador dos leves. Conhecido por suas falas divertidas, Moicano aproveitou para provocar o afegão pela dura derrota no UFC.

— Ele disse que ia pegar o microfone e desafiar o calvo, e simplesmente foi mandado para o além… Qual é a próxima luta dele? O coisa ruim voltou para tirar sua alma, ou o que sobrou dela. Por que uma luta fácil dessas, vindo de derrota? Agora é que eu quero mesmo. Meu brother, o coisa ruim veio pra te buscar. O calvo veio pra te buscar. Não seja um fugitivo, porque o calvo vai tirar o que sobrou da sua alma — afirmou o brasileiro.

A temporada de 2025 não foi positiva para Moicano no octógono do UFC. O brasileiro disputou duas lutas durante o ano e não conseguiu superar seus adversários, acumulando derrotas em ambas as ocasiões.

Em sua primeira aparição, Moicano enfrentou Islam Makhachev e acabou derrotado por finalização, permitindo que o russo mantivesse o cinturão dos leves. Mais tarde, o brasileiro voltou ao octógono contra Beneil Dariush e foi superado por decisão unânime dos juízes.

UFC 311: Makhachev vs Moicano
Islam Makhachev e Renato Moicano disputaram o cinturão do UFC (Foto: Harry How/Getty Images/AFP)

De desafiante para desafiado no UFC

Nesta terça-feira (28), Moicano presenciou uma curiosa inversão de papéis. Quillan Salkilld, lutador que nocauteou Haqparast no UFC 321, revelou o desejo de enfrentar o brasileiro já no início de 2026.

A intenção do australiano é integrar o card principal do evento previsto para acontecer em seu país, tendo Renato Moicano como adversário. Vale destacar, porém, que o UFC ainda não confirmou a realização do show na Austrália em fevereiro — por enquanto, tudo não passa de rumor.

