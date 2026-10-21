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Charles do Bronx sofre proibição do UFC: 'Não deixa'

Brasileiro retorna ao octógono para enfrentar Diego Lopes em dezembro de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 09:06
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Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx se manteve afastado das competições desde a vitória sobre Max Holloway em março deste ano. Meses depois, a oportunidade enfim surgiu para o brasileiro voltar à ação contra o compatriota Diego Lopes no UFC 335. A demora, porém, não parece ter sido culpa do ex-campeão dos leves, e sim de uma proibição imposta pela organização de MMA.

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Não é incomum um lutador do UFC se manter ativo em competições fora das artes marciais mistas. Nos últimos anos, principalmente, muitos atletas passaram a equilibrar os compromissos no Ultimate com os de outras organizações de grappling. Embora tenha se tornado comum para alguns competidores, Do Bronx não foi liberado para seguir o mesmo caminho.

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— Eu não tenho a oportunidade de lutar outros campeonatos de jiu-jitsu, igual você vê a galera lutando. O UFC meio que me proíbe dessas paradas. Não deixa. Nada. Aí é com eles. O que eu tento, eu posso — revelou Charles Oliveira, em entrevista ao jornalista Laerte Viana.

A decisão proíbe, inclusive, que Oliveira se envolva com organizações parceiras. Uma das alternativas que Charles revelou que aceitaria disputar é o UFC BJJ, uma liga oficial de jiu-jítsu brasileiro sem quimono (no-gi) promovida pelo Ultimate.

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Com 37 anos recém-completados, Do Bronx mantém o foco em sua carreira e quer voltar a disputar o cinturão linear da categoria. Atualmente detentor do cinturão BMF, ele declarou que, caso vença Diego Lopes no UFC 335, fará campanha por uma nova chance pelo título principal. Recentemente, pressionou o atual campeão, Justin Gaethje, a definir seu futuro, já que o americano ainda não decidiu se continuará na carreira ou se aposentará.

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Do Bronx e Poatan voltam ao UFC

O UFC 335 terá um duelo inteiramente brasileiro como luta principal: Charles "Do Bronx" Oliveira e Diego Lopes se enfrentam pelo cinturão BMF no card marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Alex "Poatan" Pereira também está confirmado no evento, em que enfrenta Sergei Pavlovich em mais uma disputa no peso-pesado.

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O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
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