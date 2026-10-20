Ankalaev desmerece atuação de Alex Poatan no UFC: 'Sorte'

Magomed Ankalaev ainda não parece conformado com a derrota para Alex Poatan. Meses depois do confronto no UFC 320, o russo voltou a falar sobre o resultado e classificou o triunfo do brasileiro como um golpe de sorte. Na visão do ex-campeão, a vitória rápida de Pereira pode ter relação com uma lesão que, segundo ele, já era conhecida pelo adversário.

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— O negócio dele comigo não está resolvido de forma alguma. Você poderia chamar o que aconteceu de um golpe de sorte. Foi assim que ele me venceu. Acho que eles sabiam que eu tinha algum tipo de lesão. Não acho que nenhum lutador já tivesse avançado contra mim daquela forma antes. Se ele não soubesse que eu estava machucado, não acho que teria terminado tão rápido — afirmou Ankalaev, em entrevista ao canal "Bostanov MMA".

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A declaração reacende a rivalidade entre os dois, que já protagonizaram dois encontros no UFC. Ankalaev chegou ao topo da divisão até 93 kg e conquistou o cinturão diante de Pereira. O reinado, porém, durou pouco: na revanche, um ataque rápido de Poatan definiu o combate antes que a disputa se desenvolvesse. Agora, a versão apresentada pelo russo coloca as condições físicas daquele segundo duelo como um dos motivos para o resultado.

Alex Poatan provoca Ankalaev após vitória em luta, arbitrada pro Herb Dean, no UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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Apesar da derrota, o interesse em uma nova luta contra o brasileiro permanece. O ex-campeão dos meio-pesados já afirmou anteriormente que pretende buscar uma terceira oportunidade enquanto Poatan permanecer em atividade. Ainda assim, o encontro não deve acontecer tão cedo, principalmente pela subida de categoria de Poatan.

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Com o resultado, o confronto direto ficou empatado. Uma nova luta, portanto, daria aos dois a chance de desempatar a rivalidade – algo que o técnico de Poatan, Glover Teixeira, recusou de prontidão após o último combate. Esse, porém, segue como um de seus objetivos de Ankalaev.

Poatan, por sua vez, está apenas começando sua trajetória entre os pesos-pesados. Ex-campeão do peso-médio e do meio-pesado, o brasileiro fez sua estreia na divisão até 120,2 kg contra Ciryl Gane, em junho, mas acabou derrotado por nocaute técnico. Agora, ele terá pela frente um adversário que atua na categoria há anos e aparece atualmente entre os principais nomes da divisão: Sergei Pavlovich.