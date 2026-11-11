Com luta marcada no UFC, Charles do Bronx discute com 'biscoito do Shrek'
Lutador brasileiro enfrenta compatriota Diego Lopes em dezembro deste ano
Charles do Bronx mostrou que nem toda brincadeira é bem-vinda durante suas transmissões ao vivo. Em uma interação recente com os fãs no TikTok, o brasileiro acabou perdendo a paciência com um internauta que apareceu utilizando um filtro de biscoito, em referência ao personagem Shrek. O que começou como uma situação descontraída terminou em uma discussão com o ex-campeão do UFC.
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Incomodado com a atitude do internauta, Charles não escondeu a insatisfação e passou a reclamar durante a transmissão. O paulista chegou a disparar palavrões contra o participante, deixando claro que não estava disposto a continuar com aquela interação.
— Você está aqui metendo o louco. Você não sai da p* do bagulho. Vai tomar no teu c* — disparou o lutador.
A discussão rapidamente chamou a atenção dos fãs de MMA nas redes sociais. Para dar sequência à provocação, alguns perfis chegaram a fazer uma montagem com o lutador brasileiro e o "biscoito do Shrek" em pôster de anúncio de luta – algo comum no UFC.
A cena inusitada acontece em meio à preparação de Charles para um dos compromissos mais importantes de sua temporada. No dia 12 de dezembro, o brasileiro encara Diego Lopes na luta principal do UFC 335, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O confronto coloca dois representantes do país frente a frente pelo cinturão BMF, título que carrega um significado especial dentro do peso-leve do Ultimate.
O ex-campeão do UFC tenta ampliar sua coleção de conquistas na organização e terá pela frente um adversário que também vive grande momento na carreira. Enquanto aguarda o encontro no octógono, Do Bronx segue movimentando as redes sociais e, desta vez, acabou chamando atenção por um motivo bem diferente das suas tradicionais apresentações no MMA.
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