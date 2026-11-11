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Com luta marcada no UFC, Charles do Bronx discute com 'biscoito do Shrek'

Lutador brasileiro enfrenta compatriota Diego Lopes em dezembro deste ano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 11:39
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Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)
Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: André Fabiano/Gazeta Press)

Charles do Bronx mostrou que nem toda brincadeira é bem-vinda durante suas transmissões ao vivo. Em uma interação recente com os fãs no TikTok, o brasileiro acabou perdendo a paciência com um internauta que apareceu utilizando um filtro de biscoito, em referência ao personagem Shrek. O que começou como uma situação descontraída terminou em uma discussão com o ex-campeão do UFC.

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Incomodado com a atitude do internauta, Charles não escondeu a insatisfação e passou a reclamar durante a transmissão. O paulista chegou a disparar palavrões contra o participante, deixando claro que não estava disposto a continuar com aquela interação.

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— Você está aqui metendo o louco. Você não sai da p* do bagulho. Vai tomar no teu c* — disparou o lutador.

A discussão rapidamente chamou a atenção dos fãs de MMA nas redes sociais. Para dar sequência à provocação, alguns perfis chegaram a fazer uma montagem com o lutador brasileiro e o "biscoito do Shrek" em pôster de anúncio de luta – algo comum no UFC.

A cena inusitada acontece em meio à preparação de Charles para um dos compromissos mais importantes de sua temporada. No dia 12 de dezembro, o brasileiro encara Diego Lopes na luta principal do UFC 335, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O confronto coloca dois representantes do país frente a frente pelo cinturão BMF, título que carrega um significado especial dentro do peso-leve do Ultimate.

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O ex-campeão do UFC tenta ampliar sua coleção de conquistas na organização e terá pela frente um adversário que também vive grande momento na carreira. Enquanto aguarda o encontro no octógono, Do Bronx segue movimentando as redes sociais e, desta vez, acabou chamando atenção por um motivo bem diferente das suas tradicionais apresentações no MMA.

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Do Bronx pronto para o UFC Rio (Foto: Reprodução Twitter UFC )
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