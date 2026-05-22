Renato Moicano segue expandindo sua atuação para além do octógono. Depois de consolidar sua imagem também como criador de conteúdo na internet, com podcasts e vídeos no YouTube, o peso-leve brasileiro anunciou a criação de um evento próprio de MMA. Em entrevista ao Lance!, afirmou que o projeto terá uma proposta diferente da vista atualmente no UFC.

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Uma das maiores inovações do UFC foi permitir que lutadores amadores também pudessem se apresentar no evento, além de profissionais. A luta de estreia do evento de Renato Moicano trará uma novidade ao promover lutas amadoras dentro do projeto especial "Rinha de Inscritos". O objetivo continua a ser usar o humor para divertir o público além dos combates.

— E eu pensei: pô, e se eu fizesse um evento eu mesmo, né? Só que com uma proposta diferente. Colocando lutas profissionais, mas também lutadores amadores. Pessoas que seguem o canal aqui. E aí surgiu esse Money Moicano MMA com lutas profissionais e a rinha de inscritos, né? Que a gente vai botar pessoal com pouca experiência para lutar um com o outro. Mas o evento surgiu nessa ideia de produzir mais conteúdo. Fazer um evento para ter mais conteúdo.

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Segundo Moicano, a qualidade dos combates também vai ser um fator decisivo para os eventos da organização de Dana White. O peso-leve compartilhou ainda como ele e sua equipe conseguiram escolher os lutadores para o projeto destinado a amadores.

— A proposta é: tudo que você vê no UFC a gente quer ver ao contrário. Lutas ruins, tudo diferente, tudo engraçado, tudo com piada. Do jeito que é a minha live. Então a gente abriu as inscrições, e a galera mandou vídeo. A gente foi separando por peso, por onde morava, por estilo, por experiência. E aí a gente conseguiu casar 5 lutas, então serão 10 inscritos do canal Renato Moicano, que vão estar brigando com as regras de MMA. Tudo sancionado pela Confederação Brasileira de MMA.

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Evento de Moicano sofre mudanças no card na véspera

O evento foi nomeado de "Money Moicano MMA 1", em referência a seu apelido na categoria "Money Moicano". Marcado para o dia 23 de maio, o torneio tem nove lutas confirmadas nos cards preliminar e principal. Com uma mudança de última hora, a luta do ex-UFC Rodrigo "Zé Colmeia" Nascimento não acontecerá mais, assim como o duelo entre Marciano Ferreira e Marcéu Pasin.

Card completo

Peso-pena (até 65,7 kg): Jair "Chosen" Farias x Ricardo "Capoeira" Almeida

Peso meio-pesado: (até 93,2 kg): Thiago "Monstro" Vieira x Miguel Porto

Peso galo (até 61,2 kg): Hector Santiago x Paulo Nogueira

Peso-galo (até 61,2 kg): Arthur Ventura x Renan Miranda

Peso-palha (até 52,2 kg): Ana Brito x Kauany Oliveira

Peso-leve (até 70,3 kg): Alex Tenório x João Pedro "Fraud"

Card atualizado do Money Moicano MMA 1 (Foto: Divulgação)

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