Carlos Prates não teve exatamente o que esperava quando foi escalado para lutar com Michael Morales no UFC 336, pelo cinturão interino do peso meio-médio, em janeiro do ano que vem. O paulista de 33 anos mirava o cinturão da divisão até 77 kg, hoje em posse de Islam Makhachev, mas o russo recusou participar do primeiro card numerado de 2027. Mesmo com o sonho do título linear adiado, o "Pesadelo" promete que seu reinado seria diferente do atual.

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Em entrevista aos portais Squawka e Super Lutas, Prates afirmou que não levaria longos períodos para retornar ao octógono e colocar o cinturão em disputa contra outros adversários. O intervalo entre as lutas de Makhachev é justamente um dos pontos da postura do russo mais criticados pelo brasileiro.

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— Claro que eu seria ativo, como sou agora. Duas ou três lutas por ano, por que não? É para isso que me pagam. É isso que faço. A única coisa que faço na minha vida é treinar e lutar. Por que não fazer isso? Não há motivo para não fazer — disse Prates.

Makhachev esteve em ação apenas uma vez este ano, quando defendeu o título contra Ian Garry no UFC 330, em agosto. O wrestler chegou a declarar que gostaria de lutar novamente antes do Ramadã, período sagrado do calendário muçulmano com início em fevereiro de 2027 e que consiste na prática de jejum total durante um mês. No entanto, ele voltou atrás na decisão, sem uma justificativa física ou logística aparente, e saiu do caminho de Prates, abrindo espaço para a criação do cinturão interino.

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— Se você não está lesionado, por que não? Se está se sentindo bem e já teve seu período de descanso entre a última luta e a próxima, por que não vai lutar? Você já teve alguns meses de descanso. É só continuar fazendo isso: treinar e ir à academia todos os dias — disparou o "Pesadelo", sem se referir diretamente ao campeão russo.

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Trajetória de Carlos Prates no UFC

Carlos Prates iniciou sua carreira no MMA em 2012 e fez sua estreia no UFC 12 anos depois. Desde então, construiu um cartel de 24 vitórias, sendo 22 por nocaute ou finalização, e sete derrotas. No Ultimate, saiu vencedor em sete dos oito combates disputados até aqui.

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O próximo desafio de Prates será no UFC 336, que acontecerá no Canadá, no dia 30 de janeiro de 2027. Caso vença Michael Morales no co-evento principal da noite, entrará para a história como o primeiro lutador do Brasil a conquistar o título dos meio-médios no UFC.