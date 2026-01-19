Do pódio à 'invasão': o rolê aleatório de Henrique Marques após a prata no US Open

Conteúdo Especial

O que era para ser um simples passeio turístico, virou uma aventura digna de comédia em solo americano. Henrique Marques viveu um momento inusitado logo após conquistar a medalha de prata no prestigiado US Open em 2024 na cidade de Reno, nos Estados Unidos.

O atleta, atual campeão Mundial de taekwondo, e um amigo, movidos pela curiosidade, acabaram "invadindo" um grande estádio de futebol americano, em uma sequência de eventos improváveis que incluiu brindes e a fuga com a ajuda de uma faxineira.

O "intruso" de sorte

O momento aconteceu após subir ao pódio no US Open de Taekwondo. Movidos pela fome e vontade de conhecer mais a cidade, Henrique e um amigo decidiram aproveitar as horas de folga para explorar o local e buscar um restaurante para se alimentar. Porém, viram uma multidão e ficaram curiosos.

— A gente falou: 'Já estamos aqui, vamos seguir esse povo'. A gente andou pra caramba e chegou a um estádio de futebol americano muito grande, sempre seguindo a multidão. Passamos pela catraca, pelo detector de metais, e, de repente, a gente estava dentro do estádio sem nem perceber. Entramos assim, ouvimos uma música e fomos na direção do som. Era um jogo ao vivo que estava rolando.

No estilo "deixa a vida me levar", o que era para ser apenas uma espiada na fachada tomou grandes proporções, e como se a sorte da medalha ainda estivesse ecoando, eles chegaram justamente durante um sorteio promocional. O resultado? Ganharam camisas oficiais do evento sem nem saber o que estavam assistindo.

Camisa do time da NFL Jacksonville Jaguars, que Henrique Marques ganhou em sorteio (Foto: Acervo pessoal de Henrique)

Devidamente uniformizados com os brindes, eles decidiram completar o cronograma de turista e experimentar a famosa "raspadinha" estadunidense.

— Meu amigo queria comer uma "raspadinha", que é algo muito famoso nos Estados Unidos. Nisso, decidimos andar pelo estádio em busca da sobremesa, mas não achamos e foi aí que eu comecei a ficar meio escaldado, porque estava todo mundo sentando e vendo seus assentos no celular. Para evitar problemas, resolvemos voltar a arquibancada.

Eles poderiam ter retornado e assistido a partida da NFL. Mas, como a história é de comédia, ela não termina nisso.

"Cadê o ingresso?"

A atmosfera era de festa, e os brasileiros já estavam integrados ao espaço quando a realidade bateu à porta. Seguranças se aproximaram com a pergunta simples, mas assustadora para quem estava em um "rolê aleatório": "Onde estão os seus ingressos?".

Sem ter o que apresentar e percebendo que a entrada livre no estádio havia sido um golpe de sorte momentâneo, Henrique e o amigo precisaram explicar a situação. Entre risadas e o leve constrangimento de quem "invadiu" um templo do esporte americano, eles buscaram uma saída. Foi quando surgiu uma inesperada "fada madrinha".

— A gente ficou desesperado para sair do ginásio e não conseguia. Todas as saídas tinham seguranças pedindo o ticket. Até que apareceu uma mulher da limpeza do estádio, que estava meio que saindo. A gente falou alguma coisa em inglês com ela e acabou saindo junto — completou em meio a risadas.

Foco no futuro

Apesar da confusão engraçada, Henrique Marques voltou para o Brasil com muito mais do que uma história divertida e uma camisa de brinde. A medalha de prata no US Open reafirmou sua posição de destaque na modalidade, antecedendo o triunfo que a vida lhe reservou: o Mundial de Taekwondo em Wuxi de 2025. Para os anos seguintes, o foco é nas próximas Olimpíadas e não perder sua essência divertida.

— Daqui a 10 anos, quero ser multicampeão olímpico, tenho cerca de dois ou três ciclos [olímpicos] pela frente. Também desejo continuar sendo a pessoa que eu sou. Engraçada, extrovertida e humilde. Só o básico e nada além.