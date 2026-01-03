Campeão do UFC desmente intimação para audiência sobre violência doméstica

Um novo desdobramento sobre as acusações enfrentadas por Ilia Topuria surgiram nos primeiros dias de 2026. Segundo um portal espanhol, o campeão dos leves teria sido intimado para depor em um tribunal de violência contra a mulher. A informação, no entanto, foi apontada como falsa pelo astro do UFC neste sábado (3).

Vale relembrar que não é a primeira vez que Ilia divulga uma nota oficial para desmentir notícias sobre seu último relacionamento.

Dessa vez, o comunicado do peso-leve garante que a intimação sobre as acusações de violência doméstica nunca aconteceu e, por isso, o veículo espanhol precisou alterar a nota publicada. Topuria ainda destaca que sua ida ao tribunal envolve apenas questões administrativas sobre a guarda da filha mais nova.

Em dezembro, o campeão linear dos leves enfim abriu o jogo sobre os problemas pessoais enfrentados que culminaram no seu afastamento do octógono. O lutador havia destacado que o silêncio, até então, fora uma tentativa de proteger a família.

Após semanas de silêncio, o georgiano compartilhou um comunicado oficial, nas redes sociais, onde revela a motivação por trás da sua pausa no UFC. Veja a primeira nota na íntegra aqui.

— Nos últimos meses, fui alvo de pressões severas e inaceitáveis, incluindo ameaças de divulgação de falsas alegações de violência doméstica, a menos que fossem cumpridas exigências financeiras. Estas alegações são totalmente infundadas. Minha decisão inicial de permanecer em silêncio foi tomada exclusivamente para proteger meus filhos, que são a parte mais importante da minha vida. No entanto, compreendi que, nessas circunstâncias, o silêncio não protege a verdade – ele permite que narrativas falsas se difundam — escreveu Topuria.

Confira nota na íntegra do campeão do UFC

"Sempre me senti profundamente grato pelo tratamento respeitoso que recebi da mídia, que tem sido — e continua sendo — uma parte importante da minha jornada ao longo de todos esses anos.

Infelizmente, e para meu grande pesar, estou atualmente nas notícias por assuntos que nada têm a ver com o esporte. Entendo que ser uma figura pública significa estar exposto a notícias falsas e manchetes sensacionalistas e enganosas, criadas exclusivamente para gerar cliques, sem levar em conta a verdade ou as consequências.

Ontem, um veículo de comunicação publicou uma matéria com uma manchete falsa alegando que eu havia sido intimado a testemunhar em um caso de violência doméstica. Essa manchete teve que ser alterada posteriormente porque não era verdadeira. Nunca fui intimado a testemunhar por esse motivo, embora, é claro, eu o faça de boa vontade, se necessário.

O fato é que, devido ao sistema judicial, sou obrigado a comparecer ao tribunal, mas a intimação está relacionada exclusivamente a uma questão familiar e administrativa envolvendo a viagem da minha filha para fora da Espanha, que não vejo há quatro meses, apesar de inúmeras tentativas.

Aceito o custo da exposição pública, mas isso não justifica a divulgação de informações falsas e não verificadas, a distorção dos fatos ou a divulgação de assuntos envolvendo um menor que merece proteção. A situação começou com um pedido de divórcio apresentado por mim, depois de semanas de negociações após nossa separação.

Depois que me recusei a aceitar certas exigências financeiras completamente irracionais, uma queixa alegando abuso foi apresentada semanas depois — algo com que eu já havia sido ameaçado e que agora está sendo analisado pelos tribunais.

Continuo a depositar minha confiança em Deus, na justiça e nas pessoas. Sei que a verdade prevalecerá e que em breve poderei recuperar uma das duas coisas mais importantes da minha vida, ao lado do meu filho Hugo: minha filha, Giorgina.

Tudo o que peço à mídia é o mesmo respeito e rigor que a maioria sempre me demonstrou — e que se atenham aos fatos, porque a verdade segue apenas um caminho."