Conheça Tracy Cortez, lutadora do UFC e namorada de Alex Poatan

No mundo do UFC, 2026 já começou com pitadas recheadas de amor. Isso porque, na virada do ano, pelas redes sociais, Alex Poatan assumiu o relacionamento com a também lutadora Tracy Cortez. A atleta é um dos principais nomes da categoria peso-mosca.

Tracy começou no MMA aos 14 anos, por influência do irmão mais velho, que também praticava a modalidade. No entanto, a trajetória de Jose Cortez foi interrompida de forma trágica. Ele pausou a carreira por conta de um diagnóstico de problemas cardiovasculares e, depois, teve a constatação de um câncer. Por consequências da doença, não resistiu e veio a falecer em 2011.

A irmã manteve o legado de Jose vivo e, oito anos depois, foi revelada pelo programa "Dana White's Contender Series". A partir daí, passou a escrever seu nome no UFC. Aos 32 anos de idade, a norte-americana filha de imigrantes mexicanos soma 15 lutas na carreira. Entre elas, foram 12 vitórias e três derrotas, duas delas nas últimas três lutas. Atualmente, é a oitava colocada do ranking peso-mosca (até 57kg).

Tracy Cortez derrotou Viviane Araújo no UFC 317 (Foto: Reprodução/UFC)

Este é o primeiro relacionamento público de Alex Poatan desde um término conturbado com a alemã Merle Christine. Na época, ele afirmou que a ex-namorada era casada durante o relacionamento com o lutador.

Relembre o ano de Alex Poatan

A mudança de Poatan até o peso meio-pesado havia se provado um sucesso com a sequência explosiva de cinco vitórias consecutivas desde 2023. Tudo mudou, no entanto, em março deste ano. Em meio a altas expectativas, formou-se o duelo entre o astro brasileiro e o russo Magomed Ankalaev.

Para a tristeza e surpresa dos fãs, o resultado final rendeu a segunda derrota de Alex na organização, assim como a perda do cinturão para Ankalaev. A luta principal do UFC 313 terminou com vitória russa por decisão unânime. A atuação do brasileiro no dia do combate levantou suspeitas de lesões – o que, depois, foi confirmado.

A revanche foi marcada para outubro durante o UFC 320. Dessa vez, Alex Poatan mostrou porque é um dos principais nomes do MMA mundial. Desde o início da luta, o brasileiro não tomou conhecimento de Magomed Ankalaev e começou a andar para frente, sem se importar com os golpes do russo. A estratégia era soltar chutes baixos e, no desequilíbrio do russo, encaixar boas combinações.

Na terceira vez que conseguiu isso, Poatan atordoou Ankalaev, que tentou pegar suas pernas. O brasileiro pesou o quadril, ficou por cima e, a partir daí, começou a desferir socos e cotoveladas até o árbitro Herb Dean encerrar a luta. Com o fim do duelo, iniciou-se a "Era Poatan 3.0".