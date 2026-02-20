Entre o Rio Open e o Carnaval, o Rio de Janeiro se transformou em ponto de encontro de grandes nomes do esporte brasileiro nos últimos dias. E um deles foi o judoca Willian Lima. Medalhista olímpico de prata em Paris 2024, ele aproveitou a passagem pela cidade para dividir o tempo entre o descanso e uma rotina intensa de treinos — já de olho no próximo ciclo olímpico.

Sem novas lesões e totalmente recuperado, o atleta projeta voltar ao pódio com o Time Brasil em Los Angeles 2028. Mesmo em clima de feriado, a preparação não ficou de lado.

— Todos os dias eu estava treinando aqui no Rio de Janeiro, de manhã e à tarde, fazendo treino físico, treino de judô, todos os treinos possíveis — contou Willian.

A agenda dividida incluiu também uma visita ao Jockey Club Brasileiro. No Rio Open, o judoca acompanhou de perto a vitória de João Fonseca. E foi pé-quente: com Willian nas arquibancadas, o tenista de 19 anos, ao lado de Marcelo Melo, superou os argentinos Andrés Molteni e Máximo González e garantiu vaga nas semifinais das duplas.

Lesão antiga, hoje superada

Se o ciclo olímpico terminou em celebração, ele também foi marcado por superação. Willian recolocou o Brasil em uma final olímpica no judô masculino após 25 anos, mas competiu em condições longe das ideais. O que poucos sabiam é que o atleta lutou em Paris com uma lesão séria no ombro.

— Voltei a treinar em outubro do ano passado e agora estou 100%. Na verdade, essa lesão aconteceu antes das Olimpíadas. Em Paris, eu lutei com o tendão rompido. Agora está tudo zerado, totalmente recuperado, para chegar cada vez melhor nas próximas competições e representar bem o Brasil — revelou.

Superada a adversidade, o foco agora está na continuidade do trabalho e na construção de mais um ciclo consistente rumo a Los Angeles.

Willian Lima comemoria vitória nas Olimpíadas de Paris-2024 (Foto: Wander Roberto / COB)

