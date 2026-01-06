Após acidente, futuro de Anthony Joshua no boxe segue incerto

Ex-campeão unificado do peso pesado no boxe, Anthony Joshua estaria traumatizado com o acidente em que se envolveu na Nigéria e teria decidido pendurar as luvas, segundo noticiado pelo jornal local The Punch. Porém, o inglês Daily Mail garante que este não é o caso e que Joshua não tem planos de se aposentar, apesar do trauma causado pela colisão, que vitimou dois amigos pessoais do boxeador.

No dia 29 de dezembro, enquanto comemorava seu triunfo sobre Jake Paul em evento organizado pela Netflix, Joshua e sua equipe sofreram um grave acidente em Makun, cidade nigeriana. Na ocasião, o carro em que eles estavam colidiu com um caminhão. Apesar de Anthony ter sofrido apenas lesões leves, o acidente vitimou Latif Ayodele e Sina Ghami.

Latif era personal trainer e amigo pessoal de Joshua, com a amizade entre os dois tendo início antes do início da carreira profissional do boxeador. Já Ghami era o preparador físico do ex-campeão mundial e os dois também haviam desenvolvido uma grande amizade no boxe.

A confusão sobre o futuro de Joshua se dá em um momento em que o atleta vinha de uma vitória sobre Jake Paul em evento assistido por quase 40 milhões de pessoas na Netflix. O britânico de origem nigeriana vinha discutindo um retorno ao ringue de boxe contra o arquirrival Tyson Fury, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos. Fury fez questão de mandar mensagens de pêsames para Joshua, assim como Jake Paul.

Joshua com membros das famílias das vítimas (Foto: Reprodução Instagram Anthony Joshua)

Motorista foi indiciado no caso de Anthony Joshua

De acordo com a Polícia do estado de Ogun, o motorista que conduzia o veículo que colidiu com um caminhão parado e vitimou os amigos de Joshua, estrela do boxe mundial, foi levado ao Tribunal de Magistrados de Sagamu.

Adenyi Mobalaji Kayode, de 46 anos, irá responder por mais de uma infração, segundo a agência de notícias AFP. Entre elas, estão direção imprudente, direção perigosa com resultado de morte, condução sem carteira de habilitação válida e por dirigir sem o devido cuidado e atenção, causando lesões corporais e danos à propriedade.