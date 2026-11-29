Brasileiro se irrita com Makhachev no UFC: 'Não tem para onde correr'
Brasileiro enfrenta Michael Morales, em janeiro de 2027, no UFC 336
A definição do próximo adversário de Carlos Prates no UFC não encerrou a insatisfação do brasileiro com Islam Makhachev. Mesmo com um novo compromisso marcado para janeiro, o representante da equipe Fighting Nerds ainda não digeriu a decisão do russo de adiar a próxima defesa do cinturão dos meio-médios. Em entrevista ao "MMA Fighting", o paulista demonstrou irritação com a postura do campeão e questionou a falta de uma justificativa para a mudança de planos.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
— Estou um pouco irritado. Um pouco não, bastante. Se você não tem nenhuma lesão e está bem de saúde, por que não luta? Você é um lutador e diz querer ser um campeão ativo. Já tínhamos falado sobre janeiro, e depois você simplesmente não aparece. Tipo: "Simplesmente não quero lutar porque não quero". Sem razão, sem lesão. Isso é palhaçada. Por isso me irritou. Mas tudo bem — declarou Prates.
Inicialmente, a expectativa era de que o brasileiro enfrentasse Makhachev pelo título linear da divisão até 77 kg no UFC 336. Entretanto, o russo optou por não competir em janeiro e indicou que pretende retornar somente depois do Ramadã, período religioso que começa em fevereiro de 2027. A organização decidiu, então, colocar Prates diante de Michael Morales em uma disputa pelo cinturão interino dos meio-médios.
Luta contra Makhachev ainda vai acontecer
A mudança de adversário não alterou o objetivo principal do brasileiro. Aos 32 anos, Carlos terá pela frente um dos principais prospectos da divisão, que permanece invicto no MMA profissional, com 19 vitórias em 19 apresentações. Apesar do desafio, um triunfo no Canadá será suficiente para garantir o tão esperado confronto com o atual campeão.
— Sim, com certeza (ele vai me enfrentar). Ele não tem para onde correr ou se esconder. Depois que eu vencer o Morales, Islam vai ser o próximo — afirmou.
O compromisso está marcado para 30 de janeiro de 2027 e representa uma oportunidade importante para Carlos Prates conquistar seu primeiro cinturão no Ultimate. Além da conquista pessoal, o sucesso de "The Nightmare" representaria um feito inédito para o Brasil, que nunca teve um campeão na divisão dos meio-médios do UFC.
Mais LANCE!
Maria Clara Pacheco: a melhor do mundo no taekwondo em 2026
Com 100% de aproveitamento e quatro títulos do Grand Prix, brasileira foi eleita a melhor atleta do ano na modalidade
Brasileiro vence campeão olímpico e leva prata no GP Final de taekwondo
Paulo Ricardo Melo, da categoria até 58kg, foi derrotado apenas na final do Grand Prix Final em Astana
Russo exibe físico nas redes, e Alex Poatan vira alvo de provocações: 'Homem morto'
Brasileiro enfrenta Sergei Pavlovich no UFC 335, em dezembro de 2026
Tem UFC neste sábado (28)? Saiba programação até o fim de 2026
Charles do Bronx e Diego Lopes protagonizam última luta da temporada
Maria Clara Pacheco é ouro no GP de Taekwondo e fecha ano 100%
Atleta fecha o ano invicta após reverter placar e avançar à decisão em competição realizada em 2026
Alex Poatan volta a ser criticado por físico antes de luta no UFC
Brasileiro enfrenta russo Sergei Pavlovich no UFC 335, em dezembro de 2026
Charles do Bronx preocupa antes do UFC 335 por cinturão BMF
Brasileiro enfrenta compatriota Diego Lopes em dezembro deste ano pelo UFC 335
Maria Clara Pacheco busca ano perfeito no Grand Prix Final de taekwondo
Invicta há 54 lutas, brasileira tenta conquistar título inédito em Astana, no Cazaquistão
VÍDEO: brasileiro se envolve em briga fora do UFC e atinge José Aldo
Lutadores se envolveram em confusão durante promoção de luta agarrada no Chile
Evento internacional de boxe em Sorocaba promove combate às drogas
Com cinco disputas de cinturão, KO às Drogas chega ao interior paulista no dia 12 de dezembro
UFC pode ter divisão travada após veto de treinador de campeão
Campeão dos meio-pesados está proibido de enfrentar um dos principais desafiantes
Brasileira aceita duelo contra algoz de Amanda Nunes no UFC
Bia Mesquista precisa enfrentar Kayla Harrison no caminho pelo cinturão
Carlos Prates minimiza cinturão interino do UFC: 'Não é de verdade'
Brasileiro enfrenta Michael Morales, em janeiro de 2027, no UFC 336
Favela Champions consagra campeões após reunir 400 atletas de 57 favelas
Competição da Luta Pela Paz teve 270 lutas em cinco modalidades no Morro Azul
Conor McGregor prepara retorno ao UFC com 'força total'
Lutador irlandês mostra evolução na recuperação de lesão em vídeo publicado nas redes sociais
Josh Hokit clama por luta com Alex Poatan: 'Simples assim'
Norte-americano estabelece duas condições para voltar ao UFC após derrota para Ciryl Gane
Destaque do UFC, Jean Silva é atropelado e denuncia motorista: 'Quero que pague'
Lutador brasileiro relata acidente sofrido através das redes sociais
Onde assistir ao Jungle Fight 157 ao vivo na TV Globo, sportv3 e Combate
Evento estreia em Itajaí (SC) neste sábado com disputa de cinturão mundial
Mesmo sem derrota, brasileiro é superado por argentino no ranking do UFC
Jean Silva manteve sua posição, mas viu o rival subir 10 posições após vitória