A definição do próximo adversário de Carlos Prates no UFC não encerrou a insatisfação do brasileiro com Islam Makhachev. Mesmo com um novo compromisso marcado para janeiro, o representante da equipe Fighting Nerds ainda não digeriu a decisão do russo de adiar a próxima defesa do cinturão dos meio-médios. Em entrevista ao "MMA Fighting", o paulista demonstrou irritação com a postura do campeão e questionou a falta de uma justificativa para a mudança de planos.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— Estou um pouco irritado. Um pouco não, bastante. Se você não tem nenhuma lesão e está bem de saúde, por que não luta? Você é um lutador e diz querer ser um campeão ativo. Já tínhamos falado sobre janeiro, e depois você simplesmente não aparece. Tipo: "Simplesmente não quero lutar porque não quero". Sem razão, sem lesão. Isso é palhaçada. Por isso me irritou. Mas tudo bem — declarou Prates.

continua após a publicidade

Inicialmente, a expectativa era de que o brasileiro enfrentasse Makhachev pelo título linear da divisão até 77 kg no UFC 336. Entretanto, o russo optou por não competir em janeiro e indicou que pretende retornar somente depois do Ramadã, período religioso que começa em fevereiro de 2027. A organização decidiu, então, colocar Prates diante de Michael Morales em uma disputa pelo cinturão interino dos meio-médios.

Luta contra Makhachev ainda vai acontecer

A mudança de adversário não alterou o objetivo principal do brasileiro. Aos 32 anos, Carlos terá pela frente um dos principais prospectos da divisão, que permanece invicto no MMA profissional, com 19 vitórias em 19 apresentações. Apesar do desafio, um triunfo no Canadá será suficiente para garantir o tão esperado confronto com o atual campeão.

continua após a publicidade

— Sim, com certeza (ele vai me enfrentar). Ele não tem para onde correr ou se esconder. Depois que eu vencer o Morales, Islam vai ser o próximo — afirmou.

O compromisso está marcado para 30 de janeiro de 2027 e representa uma oportunidade importante para Carlos Prates conquistar seu primeiro cinturão no Ultimate. Além da conquista pessoal, o sucesso de "The Nightmare" representaria um feito inédito para o Brasil, que nunca teve um campeão na divisão dos meio-médios do UFC.

continua após a publicidade

➡️ Conor McGregor prepara retorno ao UFC com 'força total'