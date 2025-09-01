Morte de familiar deixa brasileiro sem adversário no UFC Paris
Kauê Fernandes fica sem adversário para o dia 6 de setembro
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Kauê Fernandes está sem adversário para o UFC Paris, que ocorre no próximo sábado, dia 6, na capital francesa. Fares Ziam anunciou em suas redes sociais que não irá mais lutar por conta da morte súbita de sua avó.
Relacionadas
Através do seu Instagram, o francês de origem argelina, declarou que a ‘’família é a sua prioridade’’ e lamentou ter que cancelar o duelo com Fernandes.
O brasileiro ainda não se pronunciou sobre o cancelamento e o UFC deve procurar um substituto para Ziam com o intuito de manter Kauê no card.
Kauê Fernandes, de 30 anos, treina na Nova União, mesma academia que consagrou Renan Barão e José Aldo como campeões do mundo. Faixa-preta de jiu-jitsu, o brasileiro conquistou o cinturão sul-americano do Shooto, antes de assinar com o UFC.
Pelo Ultimate, Kauê tem três lutas até aqui e vem de duas vitórias seguidas. Seu último triunfo, diante de Guram Kutateladze, ocorreu em março deste ano, em luta que Fernandes era tido como azarão.
UFC Paris recheado de brasileiros
Mesmo sem Kauê em ação, o UFC Paris segue com a participação de vários brasileiros. Caio Borralho lidera o card em duelo peso médio contra Nassourdine Imavov. Seu companheiro de equipe Maurício Ruffy enfrenta Benoit St. Denis, enquanto o ex-campeão do Bellator Patricio Pitbull pega o ex-campeão do Oktagon Losene Keita.
No card preliminar, Brendson Ribeiro mede forças com Oumar Sy no peso meio-pesado. Outros destaques incluem a estreia no UFC do prodígio Axel Sola, além dos retornos de Rinat Fakhretdinov e Andreas Gustafsson, que se enfrentam no peso meio-médio.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA
�� Data: 6 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
�� Local: Paris, França
�� Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal — a partir de 16h
Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)
Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)
Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)
- Matéria
- Mais Notícias