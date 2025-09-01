menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Morte de familiar deixa brasileiro sem adversário no UFC Paris

Kauê Fernandes fica sem adversário para o dia 6 de setembro

Fares Ziam está fora do UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram Fares Ziam)
imagem cameraFares Ziam está fora do UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram Fares Ziam)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
11:43
Ver Resumo da matéria por IA
Kauê Fernandes está sem adversário para o UFC Paris em 6 de setembro de 2025.
Fares Ziam cancelou a luta devido à morte de sua avó.
O UFC procura um substituto para manter Kauê no card.
Kauê tem 30 anos e é faixa-preta de jiu-jitsu.
O card conta com outros brasileiros, incluindo Caio Borralho e Patrício Pitbull.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O brasileiro Kauê Fernandes está sem adversário para o UFC Paris, que ocorre no próximo sábado, dia 6, na capital francesa. Fares Ziam anunciou em suas redes sociais que não irá mais lutar por conta da morte súbita de sua avó.

Relacionadas

Através do seu Instagram, o francês de origem argelina, declarou que a ‘’família é a sua prioridade’’ e lamentou ter que cancelar o duelo com Fernandes.

O brasileiro ainda não se pronunciou sobre o cancelamento e o UFC deve procurar um substituto para Ziam com o intuito de manter Kauê no card.

Kauê Fernandes, de 30 anos, treina na Nova União, mesma academia que consagrou Renan Barão e José Aldo como campeões do mundo. Faixa-preta de jiu-jitsu, o brasileiro conquistou o cinturão sul-americano do Shooto, antes de assinar com o UFC.

Kauê (esq) busca adversário para o UFC Paris (Foto: Reprodução Instagram)

Pelo Ultimate, Kauê tem três lutas até aqui e vem de duas vitórias seguidas. Seu último triunfo, diante de Guram Kutateladze, ocorreu em março deste ano, em luta que Fernandes era tido como azarão.

UFC Paris recheado de brasileiros

Mesmo sem Kauê em ação, o UFC Paris segue com a participação de vários brasileiros. Caio Borralho lidera o card em duelo peso médio contra Nassourdine Imavov. Seu companheiro de equipe Maurício Ruffy enfrenta Benoit St. Denis, enquanto o ex-campeão do Bellator Patricio Pitbull pega o ex-campeão do Oktagon Losene Keita.

No card preliminar, Brendson Ribeiro mede forças com Oumar Sy no peso meio-pesado. Outros destaques incluem a estreia no UFC do prodígio Axel Sola, além dos retornos de Rinat Fakhretdinov e Andreas Gustafsson, que se enfrentam no peso meio-médio.

FICHA TÉCNICA
UFC Fight Night — Paris, FRA

�� Data: 6 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
�� Local: Paris, França
�� Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)

circulo com pontos dentroTudo sobre

