Rival de Alex Poatan debocha do brasileiro antes de revanche no UFC 320

O brasileiro Alex Poatan está se preparando forte para a revanche contra o campeão Magomed Ankalaev, marcada para o dia 4 de outubro no UFC 320, em Abu Dhabi. O russo, porém, não parece impressionado com os vídeos que o ex-campeão vem postando e fez pouco do esforço de Poatan, que tem treinado luta olímpica.

continua após a publicidade

Após circular um vídeo de um treino do brasileiro, em que companheiros de equipe tentavam quedá-lo repetidamente, Ankalaev comentou que o nível dos treinamentos era muito baixo e disse que Poatan não precisava treinar luta olímpica, pois ele iria encontrar ‘’essa cabeça grande de novo’’.

— Esse cara trouxe motoristas de táxi para ajudá-lo com o wrestling (luta olímpica). Não precisa se preocupar com o wrestling. Vou achar sua cabeça grande de novo — bradou Ankalaev, através das redes sociais.

continua após a publicidade

Provocações criaram rivalidade com Alex Poatan no UFC

Alex Poatan encara Ankalaev em revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução)

Não é a primeira vez que Ankalaev provoca Poatan desde que o superou na decisão unânime no UFC 313, em março deste ano. Desde então, o russo vem usando as redes sociais para promover a rivalidade com o brasileiro.

Na rede social X (antigo Twitter), Ankalaev se manifestou pela primeira vez após Dana White confirmar a revanche entre o russo e Alex Poatan no UFC 320, em outubro. Sempre provocativo, Magomed manteve o tom em publicação ao afirmar que irá nocautear o brasileiro.

continua após a publicidade

— Dana White anunciou minha próxima luta no dia 4 de outubro. Vou nocautear o Alex dessa vez. Não tem outro jeito, preparem-se para o grande show — disse.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileiro segue focado

Enquanto Ankalaev segue provocando, Alex Poatan mantém o foco nos treinos, que se intensificaram após ele terminar a gravação de um filme na Argentina. Em entrevista ao Combate logo antes do anúncio oficial da luta com Magomed, Poatan revelou sua rotina de preparação.

— Pô, tudo dentro, assim, do esperado e do planejado. Vejo muitas pessoas, muitas não, algumas criticando aí, pessoas que não entendem, né? Mas, pô, faltam acho que sete, oito semanas, né? E se você pegar, desde quando eu entrei no UFC, eu venho falando que meu camp é de seis semanas. Eu venho treinando, eu não paro, né? — disse Poatan.

Com a programação "dentro do planejado", Alex Pereira destacou que irá intensificar os treinos, que já aconteciam mesmo antes da confirmação da luta. O lutador, então, mantém-se focado na tentativa de recuperar o cinturão dos meio-pesados.