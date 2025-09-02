Quem vê Maurício Ruffy desfilando carisma e nocautes incríveis pelos eventos do UFC mundo afora mal sabe que há muito pouco tempo, tudo não ficou perto de ficar na imaginação do lutador. Em ação neste sábado, dia 6 de setembro no UFC Paris, o peso leve do UFC teve que lidar com uma depressão severa antes de brilhar no octógono mais famoso do mundo.

Ruffy, que enfrenta Benoit St. Denis na luta co-principal do UFC Paris, revelou em entrevista ao LANCE!, que chegou a pensar em tirar a própria vida, mas que a sua Fé o manteve de pé diante das dificuldades.

— Cara, palavras não só o suficiente para descrever como eu me sinto, como eu tenho sido abençoado, as pessoas não sabem nem uma vírgula da vírgula do quanto Deus tem me abençoado, por olhar para tudo isso, e ver que um pouco mais de um ano eu queria tirar minha vida e hoje eu estou aqui vivendo coisas tão incríveis — declarou Ruffy, que explicou o quanto sua vida mudou no último ano.

— Minha esposa tinha uma doença, não podia ser mãe, mas Deus a curou e ela me deu dois filhos em um ano. Estou aqui no UFC, agora fazendo co-main event na França. A melhor coisa que me aconteceu foi quando eu realmente encontrei Jesus. Estou muito feliz, cara, não consigo descrever com palavras. Estou curtindo cada momento e dando o meu melhor aqui todos os dias. Vamos embora, e estou muito animado para essa próxima missão.

Ruffy promete ‘’dança agressiva’’ para vencer no UFC Paris

Para seguir a caminhada meteórica rumo ao topo, Maurício Ruffy espera colocar em prática o que ele chama de ‘’dança agressiva’’. Diante de um oponente que gosta de andar para frente, a receita para um grande combate está pronta.

— Eu acho que ele é um cara bem agressivo, gosta de fazer guerra com os adversários. Gosta de andar para frente, jogar mão no intuito de botar para baixo. Quando ele não consegue derrubar, briga em pé. Do outro lado, temos o Mauríco Ruffy, um atleta bem calmo, gosta de fazer movimentos fora da caixa. Uma dança que eu costumo dizer, uma dança agressiva. Desde o primeiro ao último segundo, estou prestes a nocautear o adversário. Podemos esperar uma briga por território. Um querendo ser agressivo e outro calculista. Que vença o melhor — declarou o brasileiro que, no entanto, não ficou em cima do muro ao prever sua vitória.

— (Espero) uma vitória por nocaute. Pode ser do primeiro ao último segundo.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Paris, FRA

Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso pena (até 65,7 kg): Patrício Pitbull (BRA) x Losene Keita (GUI)