Brasil conquista segunda medalha de ouro no Grand Prix de Judô
Nauana Silva, da categoria até 70 kg, venceu a polonesa Aleksandra Kowalewska por ippon
O Brasil conquistou sua segunda medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia. Neste sábado (14), Nauana Silva, da categoria até 70 kg, superou a polonesa Aleksandra Kowalewska por ippon no último minuto do tempo regulamentar para se sagrar campeã.
➡️Brasileira vence em menos de um minuto e leva ouro no Grand Prix de Judô
➡️Rayssa Leal fica com o vice da SLS Tóquio; Chloe Covell é campeã
No caminho até a medalha de ouro, Nauana venceu a italiana Sara Corbo, nas oitavas de final, a suíça April Lynn Fohouo, nas quartas, e, por fim, superou a israelense Maya Goshen na semifinal. Além do título, Nauana somará 1000 pontos e dará um salto no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF), que integra o processo de qualificação olímpica.
A medalha de Nauana Silva é a terceira do Brasil neste Grand Prix de Judô. No último sábado (14), Shirlen Nascimento conquistou o ouro da categoria até 57 kg, enquanto Ronald Lima ficou com a prata na disputa dos -66 kg. A competição se encerra neste domingo e terá a campeã olímpica Beatriz Souza no tatame pela categoria +78 kg.
Delegação do Brasil no Grand Prix de Zagreb
Equipe Feminina
48kg — Eduarda Francisco (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
48kg — Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/FPRJUDO-PR)
52kg — Jessica Pereira (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
52kg — Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
57kg — Sarah Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
57kg — Shirlen Nascimento (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)
70kg — Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
70kg — Kaillany Cardoso (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)
78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
+78kg — Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
Equipe Masculina
60kg — Michel Augusto (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)
66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
66kg — Chrystian Silva (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)
73kg — Guilherme De Oliveira (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)
73kg — Jeferson Santos Junior (Projeto Olhar Futuro/FPJUDO-SP)
81kg — David Lima (Sogipa/FGJ-RS)
81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
90kg — Guilherme Schimidt (Sogipa/FGJ-RS)
90kg — Rafael Macedo (Sogipa/FGJ-RS)
100kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
+100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União/FGJ-RS)
+100kg — Gabriel Arevalo (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre