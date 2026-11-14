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Brasil conquista segunda medalha de ouro no Grand Prix de Judô

Nauana Silva, da categoria até 70 kg, venceu a polonesa Aleksandra Kowalewska por ippon

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
14/11/2026 14:56
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Nauana Silva celebra ouro no GP de Judô, vestida de judogi azul, após vencer adversária.
Nauana Silva celebra ouro no GP de Judô, vestida de judogi azul, após vencer adversária (Foto: IJF)

O Brasil conquistou sua segunda medalha de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia. Neste sábado (14), Nauana Silva, da categoria até 70 kg, superou a polonesa Aleksandra Kowalewska por ippon no último minuto do tempo regulamentar para se sagrar campeã.

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No caminho até a medalha de ouro, Nauana venceu a italiana Sara Corbo, nas oitavas de final, a suíça April Lynn Fohouo, nas quartas, e, por fim, superou a israelense Maya Goshen na semifinal. Além do título, Nauana somará 1000 pontos e dará um salto no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF), que integra o processo de qualificação olímpica.

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A medalha de Nauana Silva é a terceira do Brasil neste Grand Prix de Judô. No último sábado (14), Shirlen Nascimento conquistou o ouro da categoria até 57 kg, enquanto Ronald Lima ficou com a prata na disputa dos -66 kg. A competição se encerra neste domingo e terá a campeã olímpica Beatriz Souza no tatame pela categoria +78 kg.

A brasileira Nauana Silva (azul) aplica golpe na adversária durante o Grand Prix de Judô
A brasileira Nauana Silva (azul) aplica golpe na adversária durante o Grand Prix de Judô (Foto: IJF)

Delegação do Brasil no Grand Prix de Zagreb

Equipe Feminina

48kg — Eduarda Francisco (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

48kg — Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/FPRJUDO-PR)

52kg — Jessica Pereira (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

52kg — Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

57kg — Sarah Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

57kg — Shirlen Nascimento (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)

70kg — Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

70kg — Kaillany Cardoso (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)

78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

+78kg — Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

Equipe Masculina

60kg — Michel Augusto (SESI São Paulo/FPJUDO-SP)

66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

66kg — Chrystian Silva (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)

73kg — Guilherme De Oliveira (Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)

73kg — Jeferson Santos Junior (Projeto Olhar Futuro/FPJUDO-SP)

81kg — David Lima (Sogipa/FGJ-RS)

81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

90kg — Guilherme Schimidt (Sogipa/FGJ-RS)

90kg — Rafael Macedo (Sogipa/FGJ-RS)

100kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

+100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União/FGJ-RS)

+100kg — Gabriel Arevalo (E.C. Pinheiros/FPJUDO-SP)

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