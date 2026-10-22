Alex Poatan revela plano após luta decisiva no UFC 335

Alex Poatan Pereira pode encerrar sua trajetória na categoria dos pesos-pesados (até 120,2 kg) do UFC caso seja derrotado por Sergei Pavlovich no UFC 335, marcado para 12 de dezembro, em Las Vegas (EUA). O brasileiro revelou que considera retornar ao meio-pesado (até 93,4 kg), divisão em que já conquistou o cinturão da organização, se não conseguir vencer o próximo compromisso.

O confronto contra o russo é parte do coevento principal do UFC 335. A luta representa mais uma oportunidade para Poatan buscar sua primeira vitória entre os pesos-pesados, após a derrota para o francês Ciryl Gane em sua estreia na categoria, em junho.

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Em entrevista, o lutador reconheceu os riscos de enfrentar Pavlovich e afirmou que não pretende insistir na divisão caso o resultado seja negativo. Segundo ele, a diferença de porte físico em relação aos adversários é um fator importante na avaliação sobre seu futuro.

— Pavlovich é um cara perigoso. Sempre falei isso: "Quero ganhar, mas posso perder também." Queria ganhar do Ciryl Gane, perdi. Então, são coisas que acontecem. Eu quero ganhar. Se eu perder, eu não vou ficar no peso-pesado. Todo mundo sabe que eu sou um cara mais leve do que todos os pesos-pesados. Então, eu não vou ficar medindo força ali, sendo que eu posso fazer outra coisa e ficar melhor — afirmou Poatan ao programa "The Ariel Helwani Show".

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Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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Alex Poatan no UFC

Ex-campeão dos pesos-médios (até 84,3 kg) e dos meio-pesados (até 93,4 kg), Alex Poatan busca ampliar sua história no UFC. A tentativa de conquistar um terceiro título em uma categoria diferente segue como um dos objetivos de sua passagem pelos pesos-pesados, mas o resultado contra Pavlovich poderá influenciar diretamente seus próximos passos.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos